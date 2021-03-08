Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Мария Аронова

Начало весны 2021 года обнадёживает растущим количеством премьер, вечеринок, презентаций и прочих светских ассамблей и гасит тревогу, порождённую болезненными воспоминаниями о прошлой весне, которую мы вынуждены были наблюдать, находясь в заточении.
2 марта в Петровском пассаже в Москве состоялся 5-летний юбилей весенней цветочной ярмарки «Пассаж в цветах». Сфотографироваться на фоне буйства природных красок пришли Ксения Собчак, Ингеборга Дапкунайте, Рената Литвинова и другие знаменитости.
фото: Марина Зудина
фото: Виктория Толстоганова
фото: Елена Захарова
фото: Александр Олешко
фото: Влад Лисовец и Рената Литвинова
фото: Ксения Анатольевна
3 марта в кабаре Crave в Москве состоялась вечеринка, посвященная десятилетию присутствия бренда Philipp Plein на российском рынке. Среди гостей мероприятия были замечены Любовь Толкалина и Мария Миногарова.
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