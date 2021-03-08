Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Мария Аронова

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Режиссёр предположил, что артистам неловко за собственный заработок

«Вы почему так возбудились?»: Никита Михалков ответил на критику Жоры Крыжовникова

Деньги и спорт: Агата Муцениеце, Юрий Колокольников и Александр Робак

7 марта

У Сергея Безрукова случился сердечный приступ во время спектакля

Об этом рассказал его друг и коллега Дмитрий Дюжев