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Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Мария Аронова

8 марта
2021 год

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8 марта 2021
Начало весны 2021 года обнадёживает растущим количеством премьер, вечеринок, презентаций и прочих светских ассамблей и гасит тревогу, порождённую болезненными воспоминаниями о прошлой весне, которую мы вынуждены были наблюдать, находясь в заточении.

Последний вздох календарной зимы совпал с премьерой фильма полюбившего сиквелы Романа Каримова «Гуляй, Вася! Свидание на Бали». Среди гостей мероприятия были Агата Муцениеце, Елена Валюшкина, Вера Панфилова, Любовь Аксёнова и Денис Шведов.

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Мария Аронова
фото: Любовь Аксёнова и Роман Курцын

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Мария Аронова
фото: Елена Валюшкина

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Мария Аронова
фото: Денис Шведов со спутницей

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Мария Аронова
фото: Агата Муцениеце

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Мария Аронова
фото: Вера Панфилова

И с премьерой нового полнометражного фильма легенды советской мультипликации Андрея Хржановского «Нос, или заговор не таких», прошедшей в рамках проекта «Каро.Арт». Среди гостей показа были замечены Чулпан Хаматова, Илья Хржановский, Юрий Рост, Дмитрий Крымов, Сергей Женовач и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Мария Аронова
фото: Андрей Хржановский

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Мария Аронова
фото: Сергей Женовач

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Мария Аронова
фото: Чулпан Хаматова

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Мария Аронова
фото: Дмитрий Крымов

В первый день весны в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера новой комедии Алексея Нужного «Пара из будущего» с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой в главных ролях. Среди гостей премьеры были замечены всевозможные тиктокеры, а также Карина Мишулина, Вячеслав Манучаров и Андрей Гайдулян.

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Мария Аронова
фото: Мария Аронова и Сергей Бурунов

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Мария Аронова
фото: Карина Мишулина

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Мария Аронова
фото: Вячеслав Манучаров

2 марта в Петровском пассаже в Москве состоялся 5-летний юбилей весенней цветочной ярмарки «Пассаж в цветах». Сфотографироваться на фоне буйства природных красок пришли Ксения Собчак, Ингеборга Дапкунайте, Рената Литвинова и другие знаменитости.

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Мария Аронова
фото: Марина Зудина

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Мария Аронова
фото: Виктория Толстоганова

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Мария Аронова
фото: Елена Захарова

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Мария Аронова
фото: Александр Олешко

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Мария Аронова
фото: Влад Лисовец и Рената Литвинова

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Мария Аронова
фото: Ксения Анатольевна

3 марта в кабаре Crave в Москве состоялась вечеринка, посвященная десятилетию присутствия бренда Philipp Plein на российском рынке. Среди гостей мероприятия были замечены Любовь Толкалина и Мария Миногарова.

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Мария Аронова
фото: Любовь Толкалина

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Мария Аронова
фото: Мария Миногарова и Анна Цуканова-Котт

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Мария Аронова
фото: Снежана Самохина
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Гуляй, Вася! Свидание на БалиНос, или Заговор "не таких"Пара из будущего

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Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Мария Аронова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Мария Аронова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Мария Аронова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Мария Аронова фотографии
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