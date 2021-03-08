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«Вы почему так возбудились?»: Никита Михалков ответил на критику Жоры Крыжовникова

8 марта
2021 год

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8 марта 2021
В новом выпуске своей авторской передачи «Бесогон ТВ» Никита Сергеевич Михалков анонсировал возвращение своей передачи на телевидение, а также ответил на критику разглашения актёрских гонораров.
Разлад Никиты Сергеевича с руководством ВГТРК произошёл в мае 2020 года, в разгар пандемии коронавирусной инфекции, когда недостаток точной информации, помноженный на глобальную панику, породил циклопическое количество конспирологических теорий. Никиту Сергеевича не миновала чаша сия - рассуждая о природе вируса, режиссёр со всей серьёзностью обвинил главу «Microsoft» Билла Гейтса в намерении чипировать всё население планеты. В этом же выпуске Михалков подверг критике образовательные инициативы Германа Грефа, заявив, что глава Сбера мечтает упразднить образование в России. Администрация канала «Россия24» сочла высказывания режиссёра распространением ложной информации, и выпуск сняли с эфира. Михалков, до крайности уязвлённый действиями руководства канала, объявил себя жертвой неправомерной цензуры и продолжил свой крестовый поход в Ютюбе.

«Вы почему так возбудились?»: Никита Михалков ответил на критику Жоры Крыжовникова

Однако на фоне недавних волнений, связанных с Тем-Кого-Нельзя-Называть, пропагандистские таланты Михалкова снова понадобились центральному телевидению. О чём режиссёр и объявил своим зрителям, выразив надежду на то, что ему не придётся ни под кого подстраиваться и выбирать темы, на которые «можно» говорить.

«Вы наверное помните, мы получили очень много писем, [в которых выражалось сожаление о том], что нас нет на телевизионных каналах, что очень многие люди, особенно старшего поколения лишены возможности разговаривать, спорить, слушать. Но вот по предложению руководства ВГТРК мы решили возобновить наши отношения, практически сняли все вопросы, которые были. При том что я, надеюсь, останусь тем же, кем я был. Мне уже поздно меняться. Поэтому всё, что меня волнует, и то, как я хочу об этом говорить - я буду говорить. Мне кажется, очень важно, что мы договорились с руководством ВГТРК о том, что телезрители смогут посмотреть те программы, которые выходили только в Ютюбе. Я за это очень благодарен каналу».

В прошлом выпуске передачи «Бесогон ТВ» Никита Сергеевич взял на себя смелость огласить размеры гонораров некоторых артистов, которые публично выступили в поддержку Того-Кого-Нельзя-Называть. Зрители с нарушениями слуха имели возможность насладиться крупно выведенными на экране цифрами - чтобы чужие честно заработанные 100-300 тысяч рублей за 1 съёмочный день как следует расцарапали их кровоточащее чувство классовой несправедливости. Из всех, кого Михалков перечислил в своём расстрельном списке, режиссёру ответил лишь 21-летний Семён Трескунов, предложив аксакалу российского кинематографа честные дебаты. Но дебаты предполагают формат импровизации, а Никита Сергеевич давно зачитывает свои диффамации по бумажке, поэтому предложение Трескунова осталось без ответа. В куда большей степени Михалкова задела критика со стороны Жоры Крыжовникова - и он на неё ответил.

«Вы почему так возбудились?»: Никита Михалков ответил на критику Жоры Крыжовникова

«Меня, честно говоря, несколько задело то, что написал, на мой взгляд, один из лучших режиссёров сегодняшних - Жора Крыжовников. Я его очень ценю. Он тонкий, профессиональный, лёгкий, с прекрасным чувством юмора. И тем более меня удивила его точка зрения и то, как он её выразил.
Ну, Жора, ты же тонкий человек. И среди вас очень много умных, тонких, понимающих и слышащих людей. Неужели вы ничего не ощутили? Я это сделал абсолютно осознанно. Я хотел реально понять, насколько вас, тех, кто выражает свою гражданскую позицию, реально интересует вообще судьба страны? Её прошлое, настоящее и будущее. Наша передача шла больше часа. Ну неужели вас не заинтересовало ни то, что мы говорили про 90-е годы, ни эта нищета, которая была 20 лет назад, ни выступление Ельцина в Сенате, ни Беловежская пуща, ни та безграмотность, которую демонстрируют многие протестующие люди? Из всего пласта информации, которую мы поднимали в прошлом выпуске, вы пропустили всё, абсолютно всё, кроме себя самих. И меня интересует такой вопрос: вы почему так возбудились? Вы цените Голливуд, цените американских актёров. Они не то, что не скрывают то, сколько они зарабатывают, они декларируют это, рекламируют свой заработок. Потому что их заработок - это их визитная карточка. А вы что так возмутились? Может, вы считаете, что не стоите этих денег? Вам неловко, вам неудобно? Или вы боитесь, что те люди, которых вы с гневом направляете на борьбу с государством, обратят свое внимание на вас?»

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