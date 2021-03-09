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Меган Маркл и принц Гарри рассказали об отношениях с королевской семьей Опре Уинфри

9 марта
2021 год

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9 марта 2021
Меган Маркл и принц Гарри ответили на вопросы Опры Уинфри в эфире CBS. Во время откровенного интервью Меган рассказала о травле в британской прессе, отношениях с королевской семьей, а также раскрыла пол второго ребенка.

Меган Маркл заявила, что находилась в подавленном состоянии во время первой беременности, её даже посещали суицидальные мысли.

«Я просто не видела выхода. Я просыпалась ночью, сидела и не понимала, что делать. Осознавала, что все это происходит, просто потому что я живу и дышу. Мне было стыдно говорить об этом с кем-то, даже с Гарри, ведь он и так пережил огромную утрату. Но я знала: если не заговорю, то могу действительно что-то с собой сделать. Мне просто не хотелось жить. Эта мысль была четкой и реальной, она меня не покидала и очень пугала».

«Я многое потеряла: отца, ребенка, чуть не потеряла собственное имя. Но я держусь, и моя вера в людей вне зависимости от всего этого заставляет меня верить в то, что есть и другая сторона, что эта жизнь стоит того, чтобы жить».

Меган Маркл и принц Гарри рассказали об отношениях с королевской семьей Опре Уинфри

Меган уже сообщала о том, насколько некомфортно себя чувствовала в королевской семье. Ранее сообщалось, что из-за толики африканской крови у Меган кого-то из семейства ее мужа беспокоило, насколько темной может быть кожа у их ребенка. Телеведущая Опра Уинфри во время интервью также уточнила слова Меган Маркл о проявлениях расизма среди членов королевской семьи. По ее словам, цвет кожи будущего ребенка пары заботил не королеву Елизавету II и не ее мужа принца Филиппа. Однако подробности этого высказывания Меган уточнять не стала.

Как отметил Гарри, он тоже «пережил очень темный период» вместе с женой. Он не стал обращаться за помощью к семье, так как с ним «не стали бы об этом говорить».

«Наверное, мне было стыдно признаться им. Я не знал, разделят ли они мои мысли и чувства. Эта среда засасывает, что со многими из них и произошло».

Поговорила пара и о напряженных отношениях с королевской семьей. Принц Чарльз в какой-то момент перестал отвечать на звонки Гарри. На вопрос ведущей о том, что сейчас происходит между ним и отцом, Гарри дал неоднозначный ответ.

«Предстоит много работы. Мне тяжело это понять, ведь он тоже проходил через нечто подобное и знает, что это за боль. К тому же Арчи — его внук. Но в то же время, конечно, я всегда буду его любить».

Принц рассказал и о своих отношениях с братом.

«Я очень люблю Уильяма, он мой брат, и мы вместе пережили настоящий ад. Но мы пошли разными путями».

Причинами того, почему Гарри и Меган решили покинуть дворец, принц назвал «недостаток поддержки и понимания». Опра спросила своего гостя, шокировало ли это решение королеву.

«Я бы никогда не стал шокировать свою бабушку, я слишком сильно ее уважаю».

Супруги сообщили, что королевская семья перестала материально обеспечивать их в первой половине 2020 года, с тех пор Гарри и Меган искали возможности стать финансово самостоятельными. Пригодилось и наследство, которое досталось Гарри от матери. Пара не жалеет о принятом решении, Меган заявила, что сожалеет лишь о том моменте, когда поверила, что в королевской семье её будут защищать, а не травить.

Недавно появилась новость о второй беременности Меган. Во время беседы с телеведущей Меган и Гарри заявили, что ждут девочку.

«Иметь любого ребенка — одного или двоих — замечательно, но когда у вас мальчик, а потом девочка, о чем еще можно мечтать? Наша семья — мы вчетвером и две собаки».
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Меган Маркл и принц Гарри рассказали об отношениях с королевской семьей Опре Уинфри фотографии
Меган Маркл и принц Гарри рассказали об отношениях с королевской семьей Опре Уинфри фотографии
Меган Маркл и принц Гарри рассказали об отношениях с королевской семьей Опре Уинфри фотографии
Меган Маркл и принц Гарри рассказали об отношениях с королевской семьей Опре Уинфри фотографии
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