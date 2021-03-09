«Я месяц у него жила»: Раиса Рязанова о поддержке Александра Мохова

В прошлом году 51-летний мужчина, сын артистки, скоропостижно скончался после того, как у него оторвался тромб. Актриса тяжело переживала случившееся. У нее остался внук Андрей, которому в этом году исполнится 31 год. Сын и внук Рязановой пошли по ее стопам — тоже стали актерами. Андрей вместе с отцом служил в театре «Содружество актеров Таганки».
В студии телепередачи появился Александр Мохов, который поддержал ее в самый напряженный период жизни. Когда Рязанова потеряла сына, она не знала, как жить дальше и что ей делать. Огромную помощь оказал ей друг, который предложил жить вместе.
«Саша чуть ли не за шкирку взял меня и сказал: «Одевайся, поехали ко мне. Одевайся, не разговаривай». И всё — увез! Я месяц у него жила».
Александр с нежностью обнял Раису Ивановну и пояснил, что ему было приятно помочь близкой подруге. При этом, по словам актера, за этот месяц звезда российского кинематографа немало помогала ему и жене. Она успела вскопать весь огород и прополоть грядки.
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