«Мне кажется, это глобальный заговор»: Екатерина Волкова о коронавирусе

Екатерина Волкова стала гостьей светской премьеры
нового проекта Первого канала - многосерийного фильма «Угрюм-река
». Актриса успела пообщаться с журналистами и рассказать, что думает о коронавирусе.
Артистка заявила, что зимой у них сложилась семейная традиция улетать на Гоа, однако в этот раз Волкова провела новогодние праздники в загородном доме. Екатерина поведала о преимуществах жизни на даче.
«Мы каждый год зимой старались уезжать на Гоа, погреться на солнышке. Но в этом году с этими локдаунами, к сожалению, не получилось. С другой стороны, у меня появился загородный дом, где намного комфортнее переживать пандемию, чем в городской квартире. Я завела двух собак породы акита-ину, потом нам подбросили котёнка, который уже стал главой в доме... Построили курятник, завели 14 кур, из которых, как выяснилось, пятеро - петухи. В три часа ночи они начинают наперебой кукарекать, соревнуясь между собой... Но в суп никого из них я пустить пока не готова».
Прокомментировала она и отсутствие маски на своем лице. Волкова призналась, что и вовсе не верит в существование коронавирусной инфекции.
«Там, где это жестко требуется - в самолётах, аэропортах, я, конечно, ношу маску. Но на тех же съёмках в маске не находишься. Грим все-таки. А в целом... Я не верю, что коронавирус на самом деле существует. Мне кажется, это глобальный заговор...»
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