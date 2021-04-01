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Лили-Роуз Депп снялась для российского журнала Elle

1 апреля
2021 год

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1 апреля 2021
Дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа Лили-Роуз Депп стала новой героиней апрельского номера российского журнала Elle: она приняла участие в фотосессии и украсила обложку издания.

Лили-Роуз Депп снялась для российского журнала Elle

Ранее дочь Джонни Деппа уже позировала для камеры в нарядах от Chanel. На размещенных в сети кадрах Лили-Роуз Депп вновь запечатлена в нескольких нарядах французского модного дома.

Автором съемки выступила фотограф и подруга звезды Уолкер Бантинг. Стилистом фотосессии стала модный редактор издания Лилия Симонян.

Лили-Роуз поделилась фотографиями у себя на странице. Публикация набрала больше 340 тысяч лайков и восхитила поклонников Депп.

«Ты просто куколка», «Девочка, ты просто огонь! Очень горжусь тобой, это потрясающе», «Просто невероятные фотографии! Увидев их первый раз, я потеряла дар речи», «Вау!», «Безумно красивая».
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Лили-Роуз Депп снялась для российского журнала Elle фотографии
Лили-Роуз Депп снялась для российского журнала Elle фотографии
Лили-Роуз Депп снялась для российского журнала Elle фотографии
Лили-Роуз Депп снялась для российского журнала Elle фотографии
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