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Кирстен Данст ждет второго ребенка

1 апреля
2021 год

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1 апреля 2021
Кирстен Данст и Джесси Племонс скоро вновь станут родителями.

Кирстен Данст ждет второго ребенка

В 2018 году у актрисы родился первенец, а теперь Кирстен снова в положении. Актриса анонсировала свою вторую беременность, снявшись для журнала W. Кирстен появилась на обложке вместе с Эль Фаннинг и Рашидой Джонс. На фото она позирует в кружевном белом платье Rodarte, которое подчеркнуло ее округлившийся живот.

Над фотосессией работала София Коппола, с которой Кирстен связывают давняя дружба и профессиональное партнерство.
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Кирстен Данст ждет второго ребенка фотографии
Кирстен Данст ждет второго ребенка фотографии
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