Кирстен Данст ждет второго ребенка

Кирстен Данст
и Джесси Племонс скоро вновь станут родителями.
В 2018 году у актрисы родился первенец
, а теперь Кирстен снова в положении. Актриса анонсировала свою вторую беременность, снявшись для журнала W
. Кирстен появилась на обложке вместе с Эль Фаннинг
и Рашидой Джонс
. На фото она позирует в кружевном белом платье Rodarte, которое подчеркнуло ее округлившийся живот.
Над фотосессией работала София Коппола
, с которой Кирстен связывают давняя дружба и профессиональное партнерство.
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