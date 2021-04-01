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«Об этом не пишут в книгах»: Гвинет Пэлтроу об отношениях с падчерицей и пасынком

1 апреля
2021 год

Лайфстайл >>
1 апреля 2021
В недавнем разговоре с Габриэль Юнион Гвинет Пэлтроу рассказала, каково это — быть мачехой.

«Об этом не пишут в книгах»: Гвинет Пэлтроу об отношениях с падчерицей и пасынком

Актриса воспитывает двоих детей от бывшего мужа: 16-летнюю Эппл и 14-летнего Мозеса. Сейчас она замужем за продюсером Брэдом Фэлчаком, у которого также есть дети от прошлых отношений: дочь Изабелла и сын Броди, ровесники детей Гвинет.

«У меня прекрасные падчерица и пасынок, того же возраста, что и мои дети. Когда я стала мачехой, точнее, когда я поняла, что мне предстоит стать мачехой, я подумала: «Блин, я ведь понятия не имею, что это». И нечего почитать, об этом не пишут в книгах. Я думала: «Что мне делать? Чего мне не делать? Как мне быть?»

Актриса добавила, что в процессе общения с детьми мужа многое о себе поняла. Она также спросила Габриэль о том, какие ошибки совершала ее мачеха.

«Я вспоминала, что не так делала моя мачеха, и старалась вести себя противоположным образом. Кем бы ты ни был, главное — быть последовательным, чтобы другие привыкли к тому, какой ты есть настоящий. И ты при этом не должен никого из себя строить. Тогда маски спадают».
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«Об этом не пишут в книгах»: Гвинет Пэлтроу об отношениях с падчерицей и пасынком фотографии
«Об этом не пишут в книгах»: Гвинет Пэлтроу об отношениях с падчерицей и пасынком фотографии
«Об этом не пишут в книгах»: Гвинет Пэлтроу об отношениях с падчерицей и пасынком фотографии
«Об этом не пишут в книгах»: Гвинет Пэлтроу об отношениях с падчерицей и пасынком фотографии
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