«Об этом не пишут в книгах»: Гвинет Пэлтроу об отношениях с падчерицей и пасынком

В недавнем разговоре с Габриэль Юнион Гвинет Пэлтроу
рассказала, каково это — быть мачехой.
Актриса воспитывает двоих детей от бывшего мужа: 16-летнюю Эппл и 14-летнего Мозеса. Сейчас она замужем за продюсером Брэдом Фэлчаком
, у которого также есть дети от прошлых отношений: дочь Изабелла и сын Броди, ровесники детей Гвинет.
«У меня прекрасные падчерица и пасынок, того же возраста, что и мои дети. Когда я стала мачехой, точнее, когда я поняла, что мне предстоит стать мачехой, я подумала: «Блин, я ведь понятия не имею, что это». И нечего почитать, об этом не пишут в книгах. Я думала: «Что мне делать? Чего мне не делать? Как мне быть?»
Актриса добавила, что в процессе общения с детьми мужа многое о себе поняла. Она также спросила Габриэль о том, какие ошибки совершала ее мачеха.
«Я вспоминала, что не так делала моя мачеха, и старалась вести себя противоположным образом. Кем бы ты ни был, главное — быть последовательным, чтобы другие привыкли к тому, какой ты есть настоящий. И ты при этом не должен никого из себя строить. Тогда маски спадают».
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