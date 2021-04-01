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Вурдалаки поделились впечатлениями от просмотра сериала «Вампиры средней полосы»

1 апреля
2021 год

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1 апреля 2021
На днях в Смоленске проходил Всероссийский слёт вампиров регионов России, который собрал более 40 делегатов из 35 городов страны. В рамках мероприятия были проведены открытые дискуссии по наиболее важным социальным и экономическим вопросам вампирской диаспоры. Участникам слёта представили и сериал «Вампиры средней полосы», который повествует о непростой жизни вурдалаков.

Вурдалаки поделились впечатлениями от просмотра сериала «Вампиры средней полосы»

Первый сюжет по итогам слёта доступен по ссылке. Также на официальном сайте можно ознакомиться с подробной программой слёта ВСВРР.

Как отмечает делегат из Сыктывкара Петр Ефимов, часть молодежи выбирает для жизни города-миллионники, другая же часть стремится к восстановлению сильной диаспоры на исторической родине в Восточной и Западной Европе. Представители муниципалитетов городов России со своей стороны заверили, что с проблемой миграции вампиров они знакомы и делают все возможное для ее решения.

Галина Петрова, старший специалист по взаимодействию, член совета Хранителей вампирско-мирского закона заявила, что на нужды вампиров в этом году было выделено около 3 миллионов рублей.

«Смоленск, как и многие другие города, — многовидовой город. Мы стараемся уделить внимание всем проживающим в нем. В этом году на нужды вампиров из муниципального бюджета было выделено более 3 миллионов рублей. Однако без федеральной поддержки нам не обойтись».

Глава профсоюза вампиров Нижнего Новгорода Егор Москвин уверен, что пока не будет решён вопрос с трудоустройством вампиров, никаких подвижек в сдерживании миграции не предвидится.

«Современным вампирам живется непросто: гробы дорожают, качество крови падает, а чердаки и заводы все чаще отдают под коворкинги».

Владимир Купцов, вампир-таксист из Казани, отметил, что слётом был доволен, а сериал и вовсе произвёл на мужчину исключительно положительное впечатление.

«Был рад снова увидеть своих старых друзей. Слёт — это не только место для дискуссии о будущем, это и приятная возможность провести время в теплой компании. Порадовала нас и возможность посмотреть сериал «Вампиры средней полосы», который снят по мотивам нашей обычной жизни в стране. Естественно, не все правда, но, тем не менее, многое отражено верно».

Николай Янкаускас, 209-летний музыкант-барабанщик из Калуги, признался, что рад решению слёта. Николаю кажется, что вампиры уже давно не несут никакой угрозы обществу, поэтому слёты являются отличными мероприятиями.

«Для меня важнейшим итогом слета стало решение более открыто заявлять о себе в общественной жизни. Вся эта секретность прошлых лет была абсолютно надуманной, так как никакой реальной угрозы обычному человеку мы уже давно не представляем. А еще я рад, что следующий слет пройдет в моем родном городе — Калуге».

Апполина Чистякова, 132-летняя вампир-бухгалтер из Москвы слётом осталась недовольна. Она призналась, что мероприятие оказалось скучным, обстановку спас лишь показ сериала «Вампиры средней полосы».

«Слётом в целом осталась недовольна. Сплошная демагогия, никаких решений. Из программы запомнились экскурсия, великолепный банкет и сериал про таких как мы — «Вампиры cредней полосы».

Для делегатов слёта были проведены мастер-классы, а на заключительном банкете присутствовали в том числе звезды российской эстрады прошлых лет. По итогам слёта было принято несколько важнейших решений относительно жизнедеятельности вампирской диаспоры России. Следующим местом слёта выбран город Калуга.

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Вурдалаки поделились впечатлениями от просмотра сериала «Вампиры средней полосы» фотографии
Вурдалаки поделились впечатлениями от просмотра сериала «Вампиры средней полосы» фотографии
Вурдалаки поделились впечатлениями от просмотра сериала «Вампиры средней полосы» фотографии
Вурдалаки поделились впечатлениями от просмотра сериала «Вампиры средней полосы» фотографии
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