Алла Пугачёва выпустила клип на песню к фильму Данилы Козловского «Чернобыль»

15 апреля 2021 года в российский прокат выходит драма Данилы Козловского«Чернобыль». В саундтрек к фильму вошла музыкальная композиция в исполнении Аллы Пугачёвой, читающей стихотворение Татьяны Снежиной «Мы в этой жизни только гости». Анонсируя выход клипа на композицию, Козловский рассказал своим подписчикам в Инстаграме о подвиге Пугачёвой, приехавшей в 1986 году в Припять с концертом для ликвидаторов.
«Одной из первых я показал наш фильм Алле Борисовне Пугачевой.
Так получилось (совершено несознательно), что Аллы Борисовны в нашем фильме много. Звучат Её песни. Герои мечтают попасть на Её концерт, повсюду висят Её плакаты. И это вполне объяснимо. 1986 год - это эпоха Аллы Пугачевой, которая длится по сей день. Пугачева - это эпоха. Великая певица и человек.
⠀
В 1986 году, после Чернобыльской катастрофы тогдашняя власть спросила ликвидаторов: «Что мы можем для Вас сделать, что Вы хотите?» И тогда они сказали следующее: «Привезите нам апельсины и Пугачеву».
Практически сразу, после аварии, Алла Борисовна приехала в Припять, чтобы дать тот самый легендарный концерт ликвидаторам недалеко от места катастрофы, на открытом воздухе.
Ей сказали обязательно надеть белую шапочку, какие тогда носили ликвидаторы, чтобы защитить голову от радиационной пыли, которая оседает на волосах.
Но Алла Борисовна отказалась её надевать, заменив её на концертный головной убор, состоящий из банта и небольшой сеточки. Объяснила Она это просто: «Я не могу выходить перед зрителем в шапочке».
⠀
Для меня знакомство, общение и пусть небольшая, но общая работа - это невероятное событие в жизни, которое я никогда не забуду.
Я даже не мог мечтать, что Она придёт на съёмки и поразит всех нас своей скромностью и существованием в кадре. Что мы будем залипать у мониторов, тянуть время и просить дубли за дублем, чтобы только это не заканчивалось. Что когда-то Алла Борисовна исполнит «Мы в этой жизни только гости» для нашего фильма - песню, которую они предложили с Максимом, сразу после того, как мы посмотрели картину.
И Она это сделала абсолютно гениально. Переосмыслив слова и музыку, пронзительно исполнив её, но уже из сегодняшнего времени. Так, как это может сделать по-настоящему великая певица и актриса.
⠀
Отдельное спасибо хочу сказать Максиму Галкину. С самого начала он приложил массу усилий, чтоб наша кинематографическая мечта стала реальностью. Без него это было бы совершенно невозможно. Макс, прости за мою фамильярность, но ты невероятно крутой!»
обсуждение >>