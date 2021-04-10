«Сексуальный маньяк»: Шарлин Йи обвинила Джеймса Франко в педофилии

Франко выступил режиссёром, сценаристом и исполнителем главной роли в фильме, а Шарлин исполнила одну из второстепенных ролей. По словам актрисы, как только она узнала о “хищнических” наклонностях Франко, она потеряла ощущение безопасности и решила покинуть съёмочную площадку. Продюсеры фильма, среди которых был и Сет Роген, попытались подкупить её ролью покрупнее.
фото: Шарлин Йи
«Когда я попыталась разорвать контракт и уйти со съёмок «Горе-творца» по причине того, что Джеймс Франко сексуальный маньяк, они попытались подкупить меня, предложив мне роль покрупнее. Я расплакалась и сказала им, что это совсем не то, чего я хотела. Что я просто не чувствовала себя в безопасности, работая с сексуальным маньяком.
Они сказали, что одержимость Франко сексом - дело минувшего года, и что он изменился с тех пор…В то время как я стала свидетелем того, как на днях он домогался до женщин.
Хищники будут изображать сострадание и вводить вас в заблуждение, обещать, что они станут лучше - всё лишь для того, чтобы защитить себя и продолжить причинять боль другим».
фото: Сет Роген
В конце своей тирады Йи обвинила Сета Рогена в том, что он сознательно покрывает Франко, который много лет «охотится» не только на женщин, но и детей.
«Безмолвные свидетели, покрывающие злодеяния, такие же токсичные, как и насильники. Белые мужчины, выбирающие сторону власти вместо того, чтобы защищать детей и женщин от маньяков, вызывают у меня омерзение».
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