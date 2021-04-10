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«Сексуальный маньяк»: Шарлин Йи обвинила Джеймса Франко в педофилии

10 апреля
2021 год

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10 апреля 2021
На днях 35-летняя актриса Шарлин Йи обвинила Джеймса Франко в домогательствах по отношению к женщинам и детям. В своём Инстаграме, который представляет собой нечто среднее между альбомом детских рисунков и методичкой для интерсекциональных феминисток, Шарлин рассказала, как её пытались подкупить во время съёмок фильма «Горе-творец».

«Сексуальный маньяк»: Шарлин Йи обвинила Джеймса Франко в педофилии
фото: Горе-творец

Франко выступил режиссёром, сценаристом и исполнителем главной роли в фильме, а Шарлин исполнила одну из второстепенных ролей. По словам актрисы, как только она узнала о “хищнических” наклонностях Франко, она потеряла ощущение безопасности и решила покинуть съёмочную площадку. Продюсеры фильма, среди которых был и Сет Роген, попытались подкупить её ролью покрупнее.

«Сексуальный маньяк»: Шарлин Йи обвинила Джеймса Франко в педофилии
фото: Шарлин Йи

«Когда я попыталась разорвать контракт и уйти со съёмок «Горе-творца» по причине того, что Джеймс Франко сексуальный маньяк, они попытались подкупить меня, предложив мне роль покрупнее. Я расплакалась и сказала им, что это совсем не то, чего я хотела. Что я просто не чувствовала себя в безопасности, работая с сексуальным маньяком.
Они сказали, что одержимость Франко сексом - дело минувшего года, и что он изменился с тех пор…В то время как я стала свидетелем того, как на днях он домогался до женщин.
Хищники будут изображать сострадание и вводить вас в заблуждение, обещать, что они станут лучше - всё лишь для того, чтобы защитить себя и продолжить причинять боль другим».

«Сексуальный маньяк»: Шарлин Йи обвинила Джеймса Франко в педофилии
фото: Сет Роген

В конце своей тирады Йи обвинила Сета Рогена в том, что он сознательно покрывает Франко, который много лет «охотится» не только на женщин, но и детей.

«Безмолвные свидетели, покрывающие злодеяния, такие же токсичные, как и насильники. Белые мужчины, выбирающие сторону власти вместо того, чтобы защищать детей и женщин от маньяков, вызывают у меня омерзение».

Шарлин не первая, кто обвинил Франко в домогательствах (впрочем, актриса выступает не как жертва, а как свидетель). В 2018 году четыре студентки киношколы Джеймса обвинили его в непристойном поведении, лишив его возможности получить премию «Оскар».
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«Сексуальный маньяк»: Шарлин Йи обвинила Джеймса Франко в педофилии фотографии
«Сексуальный маньяк»: Шарлин Йи обвинила Джеймса Франко в педофилии фотографии
«Сексуальный маньяк»: Шарлин Йи обвинила Джеймса Франко в педофилии фотографии
«Сексуальный маньяк»: Шарлин Йи обвинила Джеймса Франко в педофилии фотографии
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