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42-летняя Мина Сувари впервые стала мамой

10 апреля
2021 год

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10 апреля 2021
Звезда фильма «Американский пирог» Мина Сувари и ее муж Майкл Хоуп впервые стали родителями. У актрисы родился сын, которого назвали в честь отца Майкла - Кристофером Александром.

42-летняя Мина Сувари впервые стала мамой

По словам представителей актрисы, мама с малышом чувствуют себя хорошо. Мина Сувари и Майкл Хоуп поженились в 2018 году. Этот брак стал для актрисы третьим. О своей беременности Мина объявила в октябре, опубликовав в Инстаграме соответствующий её положению снимок.

«Величайший, самый драгоценный дар пришел в нашу жизнь. Через все травмы, через всю борьбу, через все сомнения наш маленький ангел пришел к нам. У меня никогда не будет достаточно слов, чтобы описать мою любовь к этому чуду, но я всегда буду стараться дать ему лучшую жизнь. Ты - всё, что я когда-либо хотела, и самое важное, что когда-либо будет иметь значение. Мы любим тебя. Мы приветствуем тебя, чтим и заботимся о тебе», - написала Сувари.

42-летняя Мина Сувари впервые стала мамой

В одном из интервью актриса призналась, что они с мужем несколько месяцев пытались завести ребенка, но столкнулись с некоторыми трудностями. Только после того, как Мина отпустила ситуацию и сосредоточилась на работе, она узнала, что станет матерью.

Мина также отметила, что испытывала некоторое давление со стороны окружающих по поводу своего возраста. Но, по её мнению, возраст – не главный фактор при планировании беременности.

«Когда мне было 30 с лишним, меня постоянно об этом спрашивали. Это вселяет в тебя некий страх. Потребовалось много поработать, чтобы действительно отойти от этого и начать доверять своему собственному телу».
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42-летняя Мина Сувари впервые стала мамой фотографии
42-летняя Мина Сувари впервые стала мамой фотографии
42-летняя Мина Сувари впервые стала мамой фотографии
42-летняя Мина Сувари впервые стала мамой фотографии
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