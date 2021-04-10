42-летняя Мина Сувари впервые стала мамой

Звезда фильма «Американский пирог» Мина Сувари
и ее муж Майкл Хоуп
впервые стали родителями. У актрисы родился сын, которого назвали в честь отца Майкла - Кристофером Александром.
По словам представителей актрисы, мама с малышом чувствуют себя хорошо. Мина Сувари и Майкл Хоуп поженились в 2018 году. Этот брак стал для актрисы третьим. О своей беременности Мина объявила в октябре, опубликовав в Инстаграме соответствующий её положению снимок.
«Величайший, самый драгоценный дар пришел в нашу жизнь. Через все травмы, через всю борьбу, через все сомнения наш маленький ангел пришел к нам. У меня никогда не будет достаточно слов, чтобы описать мою любовь к этому чуду, но я всегда буду стараться дать ему лучшую жизнь. Ты - всё, что я когда-либо хотела, и самое важное, что когда-либо будет иметь значение. Мы любим тебя. Мы приветствуем тебя, чтим и заботимся о тебе»
, - написала Сувари.
В одном из интервью актриса призналась, что они с мужем несколько месяцев пытались завести ребенка, но столкнулись с некоторыми трудностями. Только после того, как Мина отпустила ситуацию и сосредоточилась на работе, она узнала, что станет матерью.
Мина также отметила, что испытывала некоторое давление со стороны окружающих по поводу своего возраста. Но, по её мнению, возраст – не главный фактор при планировании беременности.
«Когда мне было 30 с лишним, меня постоянно об этом спрашивали. Это вселяет в тебя некий страх. Потребовалось много поработать, чтобы действительно отойти от этого и начать доверять своему собственному телу».
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