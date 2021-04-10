Константин Хабенский снялся в клипе Мари Краймбрери

Певица Мари Краймбрери осуществила свою давнюю мечту – в ее клипе снялся сам Константин Хабенский. Во время съемок Мари взяла у Константина интервью, фрагменты которого вошли в клип на песню «Самолет». Они поговорили об отношении к деньгам, умении радоваться мелочам, а также об отношениях с детьми.
В беседе с Краймбрери Хабенский вспомнил о своем детстве.
«Мои воспоминания в этом смысле прекрасные. Дефицита общения не было вообще. Что касается моих детей, то тут, наверное, чуть позже у них нужно спросить. Но я чувствую, что немножко косячу с точки зрения внимания. И продолжаю косячить. Ну что делать?..», - сказал артист.
Константин рассказал, что со временем научился правильно распределять своё время. По его мнению, времени всегда должно хватать на главные ценности.
«Может быть, складывается ощущение, что в связи с моим графиком я куда-то тороплюсь, но я никуда не спешу. Честное слово. Я этому научился. Спешить и суетиться — разные вещи. Может быть, у меня достаточно жесткий график, достаточно быстрый и я не со всеми могу найти общий язык. Я просто научился не суетиться. Наверное, это момент ценностей, приоритетов и момент понимания того, что ты действительно хочешь сделать, а не то, что от тебя просят. Всё равно суета приходит, нервяк, бывает, накрывает, но надо понимать, что есть ГЛАВНОЕ».
Что касается денег, Хабенский признался, что у него никогда не было особой тяги к богатству. Однако на вещи для собственного комфорта он готов потратиться.
«Мы когда учились в Питере на Моховой, нам мастер говорил: «Никогда вы не будете ездить на белых мерседесах». Мы это хорошо запомнили, и, когда уже закончили обучение и пошли своей дорогой (то, что написано в дипломе), на одном из юбилеев мастерской мы решили приехать на Моховую на трех белых мерседесах, чтобы поздравить мастера, прокатить его по Питеру и сказать: «Ну вот, не получилось...». Это была бы хорошая шутка, но что-то не срослось. А больше желания иметь какие-то такие блага, знаете, у меня не возникало. Мне нравятся удобные машины, потому что я много времени нахожусь в них; наверное, хочется, чтобы из окна не дуло всё время. Если говорить о денежных знаках, конечно, это важно для того, чтобы позволить себе чуть больше свободы в фантазии, позволить себе сделать так порой необходимые паузы в чем-то», - признался Константин.
Артист также рассказал о своей самой заветной мечте.
«Я могу мечтать о каких-то профессиональных достижениях, работах, проектах, но всё это сводится к одному — чтобы мои дети и дети, с которыми я общался, которые были и остаются в моей жизни, в какой-то момент сказали: «Пап, ты — молодец!».
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