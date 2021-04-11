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«У них там такой жесткач, это просто жуть»: Тихон Жизневский о работе следователей

11 апреля
2021 год

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11 апреля 2021
1 апреля на большие экраны вышла экранизация российского комикса «Майор Гром: Чумной доктор», главную роль в котором сыграл Тихон Жизневский. Актер дал интервью журналу Esquire, где рассказал о работе над фильмом и своим персонажем.

«У них там такой жесткач, это просто жуть»: Тихон Жизневский о работе следователей

По сюжету петербургский следователь Игорь Гром борется с народным мстителем Чумным доктором, который вершит самосуд и уничтожает коррупционеров. Впоследствии к нему примыкают и возмущенные горожане. Фильм сразу стали подозревать в скрытой пропаганде. Однако Тихон в интервью отметил, что авторы преследовали совсем другие цели.

«Мне кажется, что сейчас такое время: у нас снимают либо что-то очень провластное, агитационное, либо что-то фестивальное. А вот чтобы взять и через фильм высказать свою позицию — мне кажется, так не делают. Тем более за свои деньги. Представь, я вот сейчас выделю огромную сумму своих денег на фильм о том, какая у нас в государстве замечательная полиция, и как вот она борется с этими оппозиционерами. Ну, это я не знаю, кем надо быть, чтобы такое сделать сейчас. Опять же, я прочитал сценарий. Я скажу, как актер: мне бы поиграть! Я смотрю на ситуации, в которых оказывается герой, на взаимоотношения. Мне интересно перевоплощение внешнее. Мне бы поиграть. Конечно, сейчас можно на эту тему порассуждать, но говорить о том, что это правительственный кремлевский проект — полная глупость», - высказался актер.

«У них там такой жесткач, это просто жуть»: Тихон Жизневский о работе следователей

Для Жизневского Майор Гром – первая главная роль в кино. Актер рассказал, как оценил свою игру в фильме.

«Когда посмотрел фильм, я даже не знал, как себя воспринимать в качестве главного героя. Я старался какой-то найти гротеск, именно жанровое прочтение. Я больше похож на Максима Шустова, моего персонажа из «Огня» — понимаешь, какой-то более живой человек. А Гром — очень сдержанный, серьезный дядька, уставший. Как у большинства актеров, у меня к себе много вопросов — мне кажется, я не доиграл, как будто мне не хватило немного амплитуды. Но, наверное, в нашей профессии это нормально — сомневаться. Тяжело еще играть, когда ты в жизни такой веселенький, кучерявый, когда тебе не били морду, когда рос на море, в тепле, любви, заботе, и детство у тебя счастливое — тяжело сломаться, играть совершенно не похожего на тебя внешне и внутренне человека».

Однако, по словам Тихона, сыграть того, кто совершенно не похож на тебя, - большая удача и радость для актера. Чтобы глубже погрузиться в образ полицейского, Жизневский общался с реальным следователем.

«У них там такой жесткач, это просто жуть»: Тихон Жизневский о работе следователей

«Чтобы сыграть Грома, я общался с со своим хорошим другом, реальным следователем. Я поехал к нему домой, посмотрел, как он живет, пообщался с его супругой. Он мне такого понарассказывал. Если мне пришлось бы играть такого человека, то он должен был бы пить с утра до вечера. Когда они приходят работать после школы милиции, у них там такой жесткач, это просто жуть, что они там видят и чем они там занимаются, человек просто ломается как спичка», - рассказал актер.
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«У них там такой жесткач, это просто жуть»: Тихон Жизневский о работе следователей фотографии
«У них там такой жесткач, это просто жуть»: Тихон Жизневский о работе следователей фотографии
«У них там такой жесткач, это просто жуть»: Тихон Жизневский о работе следователей фотографии
«У них там такой жесткач, это просто жуть»: Тихон Жизневский о работе следователей фотографии
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