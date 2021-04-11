Екатерина Кузнецова выходит замуж второй раз

33-летняя звезда сериалов «Кухня»
и «Вампиры средней полосы» Екатерина Кузнецова
похвасталась помолвочным кольцом. Актриса получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного – серфингиста и диджея Максима.
Екатерина и Максим встречаются уже несколько лет. Их знакомство произошло на отдыхе в Сочи. С тех пор влюбленные часто путешествуют вместе. В отношениях с Максимом актриса активно занялась йогой и отказалась от мяса.
Этот брак для Кузнецовой станет вторым. Она уже была замужем за актером Евгением Прониным
, однако из-за неверности мужа брак быстро распался.
обсуждение >>