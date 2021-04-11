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Екатерина Кузнецова выходит замуж второй раз

11 апреля
2021 год

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11 апреля 2021
33-летняя звезда сериалов «Кухня» и «Вампиры средней полосы» Екатерина Кузнецова похвасталась помолвочным кольцом. Актриса получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного – серфингиста и диджея Максима.

Екатерина Кузнецова выходит замуж второй раз

Екатерина и Максим встречаются уже несколько лет. Их знакомство произошло на отдыхе в Сочи. С тех пор влюбленные часто путешествуют вместе. В отношениях с Максимом актриса активно занялась йогой и отказалась от мяса.

Екатерина Кузнецова выходит замуж второй раз

Этот брак для Кузнецовой станет вторым. Она уже была замужем за актером Евгением Прониным, однако из-за неверности мужа брак быстро распался.
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Екатерина Кузнецова выходит замуж второй раз фотографии
Екатерина Кузнецова выходит замуж второй раз фотографии
Екатерина Кузнецова выходит замуж второй раз фотографии
Екатерина Кузнецова выходит замуж второй раз фотографии
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