Анастасия Макеева рассказала, почему она не может иметь детей

39-летняя Анастасия Макеева стала героиней программы «Секрет на миллион», где откровенно поговорила с ведущей Лерой Кудрявцевой о своем бесплодии. Актриса недавно обручилась со своим возлюбленным Романом Мальковым. Ей бы очень хотелось подарить своему избраннику ребенка, однако вот уже несколько лет актриса борется с бесплодием.
«Это генетическая особенность организма. У меня мало яйцеклеток, и по качеству с возрастом они тоже отличаются. Впервые задумалась в 30 лет о детях. Сначала мы в легком режиме ждали, что это произойдет само. А через пять лет я поняла, что так просто этого не случится. Роман обо всем знает и понимает, что это - решение, труд, осознанный шаг. Но мы хотим детей, он хочет даже больше, чем я», - рассказала Макеева.
На протяжении многих лет Анастасия пыталась забеременеть. В прошлых отношениях актриса несколько раз проходила дорогостоящую и болезненную процедуру ЭКО. Но и это не дало результатов. От повторной процедуры Макееву продолжает отговаривать мама. Однако актриса не хочет упускать возможность все-таки стать матерью.
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