Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Анастасия Макеева рассказала, почему она не может иметь детей

11 апреля
2021 год

Лайфстайл >>
11 апреля 2021
39-летняя Анастасия Макеева стала героиней программы «Секрет на миллион», где откровенно поговорила с ведущей Лерой Кудрявцевой о своем бесплодии. Актриса недавно обручилась со своим возлюбленным Романом Мальковым. Ей бы очень хотелось подарить своему избраннику ребенка, однако вот уже несколько лет актриса борется с бесплодием.

Анастасия Макеева рассказала, почему она не может иметь детей

«Это генетическая особенность организма. У меня мало яйцеклеток, и по качеству с возрастом они тоже отличаются. Впервые задумалась в 30 лет о детях. Сначала мы в легком режиме ждали, что это произойдет само. А через пять лет я поняла, что так просто этого не случится. Роман обо всем знает и понимает, что это - решение, труд, осознанный шаг. Но мы хотим детей, он хочет даже больше, чем я», - рассказала Макеева.

На протяжении многих лет Анастасия пыталась забеременеть. В прошлых отношениях актриса несколько раз проходила дорогостоящую и болезненную процедуру ЭКО. Но и это не дало результатов. От повторной процедуры Макееву продолжает отговаривать мама. Однако актриса не хочет упускать возможность все-таки стать матерью.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«У меня было 4 ЭКО»: Анастасия Макеева рассказала о бесплодии
Поиск по меткам
детиздоровье
персоны
Валерия КудрявцеваАнастасия Макеева

фотографии >>
Анастасия Макеева рассказала, почему она не может иметь детей фотографии
Анастасия Макеева рассказала, почему она не может иметь детей фотографии
Анастасия Макеева рассказала, почему она не может иметь детей фотографии
Анастасия Макеева рассказала, почему она не может иметь детей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Эмиль Верник
10 апреля ушёл из жизни режиссёр Эмиль Верник.
Рудольф Фурманов
9 апреля ушёл из жизни актёр Рудольф Фурманов.
Белла Шпинер
7 апреля ушла из жизни актриса Белла Шпинер.
Ольга Пашкова
7 апреля ушла из жизни актриса Ольга Пашкова.

День рождения >>

Пётр Алейников
Юрий Астафьев
Юрий Гальцев
Ирина Климова
Ефим Копелян
Елена Корикова
Виктор Костецкий
Андрей Попов
Фёдор Сухов
Арри Бор
Энди Гарсиа
Шэннен Доэрти
Клэр Дэйнс
Харди Крюгер
Эд О'Нилл
Сирша Ронан
все родившиеся 12 апреля >>

Афиша кино >>

Властелин колец: Братство Кольца
приключения, фэнтези, экранизация
Новая Зеландия, США, 2001
Sheena667
драма
Россия, 2019
Отец
драма, экранизация
Великобритания, Франция, 2020
Гунда
Норвегия, США, 2020
В стране фей
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Великобритания, США, Швеция, 2020
Гениальное ограбление
боевик, криминальный фильм, триллер
Испания, 2020
Мой год в Нью-Йорке
драма, комедия, экранизация
Ирландия, Канада, 2020
Вайолет Эвергарден. Фильм
драма, мелодрама, фэнтези
Япония, 2020
Заклятье: Новый ритуал
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2020
От винта 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Проект: Время назад
комедия, научная фантастика, триллер
США, 2019
Робот, я люблю тебя?
научно-популярный фильм
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен