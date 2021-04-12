Актёры из фильма «Будь моим Кириллом» выполнили необычную просьбу жителя Барнаула

Житель Барнаула по имени Константин решил сделать своей возлюбленной Ирине предложение руки и сердца так, чтобы она не смогла отказаться. Романтик повёл свою зазнобу на сеанс романтической комедии «Будь моим Кириллом», в конце которого исполнители главных ролей Виталийс Семёновс и Анастасия Евграфова уговорили Ирину выйти замуж за Константина. Оказывается, Константин заранее договорился с актёрами и киномеханиками, чтобы сделать персональную сцену после титров.
Актёры с готовностью исполнили эту просьбу: «Я с удовольствием согласился помочь Константину, мы с Настей записали видео и приняли участие в их важном и запоминающемся дне. От всего сердца желаю Константину и его невесте Ирине лёгкости и естественности в их отношениях!» - пожелал Виталийс Семёновс.
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