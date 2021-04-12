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Актёры из фильма «Будь моим Кириллом» выполнили необычную просьбу жителя Барнаула

12 апреля
2021 год

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12 апреля 2021
Житель Барнаула по имени Константин решил сделать своей возлюбленной Ирине предложение руки и сердца так, чтобы она не смогла отказаться. Романтик повёл свою зазнобу на сеанс романтической комедии «Будь моим Кириллом», в конце которого исполнители главных ролей Виталийс Семёновс и Анастасия Евграфова уговорили Ирину выйти замуж за Константина. Оказывается, Константин заранее договорился с актёрами и киномеханиками, чтобы сделать персональную сцену после титров.



Актёры с готовностью исполнили эту просьбу: «Я с удовольствием согласился помочь Константину, мы с Настей записали видео и приняли участие в их важном и запоминающемся дне. От всего сердца желаю Константину и его невесте Ирине лёгкости и естественности в их отношениях!» - пожелал Виталийс Семёновс.

Актёры из фильма «Будь моим Кириллом» выполнили необычную просьбу жителя Барнаула
фото: Анастасия Евграфова и Виталийс Семёновс
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Актёры из фильма «Будь моим Кириллом» выполнили необычную просьбу жителя Барнаула фотографии
Актёры из фильма «Будь моим Кириллом» выполнили необычную просьбу жителя Барнаула фотографии
Актёры из фильма «Будь моим Кириллом» выполнили необычную просьбу жителя Барнаула фотографии
Актёры из фильма «Будь моим Кириллом» выполнили необычную просьбу жителя Барнаула фотографии
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