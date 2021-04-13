Брэд Питт выпустит коллекцию одежды

Коллекция одежды носит название BP Signature. Она вдохновлена образом Питта на 92-й церемонии вручения наград «Оскар», когда актёр получил статуэтку за роль второго плана в картине «Однажды в... Голливуде». В линейку вошли 7 моделей, среди которых пиджак с двумя пуговицами, пальто из кашемира, бархатный смокинг и другие предметы. Все вещи будут маркированы специальным лейблом, который разработал сам Питт.
Один из дизайнеров, который сотрудничал с Питтом в работе над коллекцией, отметил, что ему было приятно работать со звездой. По его словам, Питту удалось создать для мужчин одежду, которая отличается комфортом и свободой, но не теряет при этом стиль и элегантность.
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