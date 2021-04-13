40-летний Маколей Калкин впервые стал отцом

У Маколея Калкина
появился первенец. Информацию подтвердил представитель актёра.
Возлюбленная Калкина, Бренда Сонг
, стала мамой ещё на прошлой неделе, однако всё это время паре удавалось скрывать радостную новость от общественности.
Малыш появился на свет в Лос-Анджелесе. Судя по информации, появившейся в западных СМИ, роды прошли без осложнений. Маколей решил назвать сына Дакотой в честь сестры, которая умерла в 2008 году.
Калкин и Сонг вместе уже более четырех лет, долгое время звезды не подтверждали свои отношения, однако позже их стали все чаще замечать вместе.
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