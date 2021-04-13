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40-летний Маколей Калкин впервые стал отцом

13 апреля
2021 год

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13 апреля 2021
У Маколея Калкина появился первенец. Информацию подтвердил представитель актёра.

40-летний Маколей Калкин впервые стал отцом

Возлюбленная Калкина, Бренда Сонг, стала мамой ещё на прошлой неделе, однако всё это время паре удавалось скрывать радостную новость от общественности.

Малыш появился на свет в Лос-Анджелесе. Судя по информации, появившейся в западных СМИ, роды прошли без осложнений. Маколей решил назвать сына Дакотой в честь сестры, которая умерла в 2008 году.

Калкин и Сонг вместе уже более четырех лет, долгое время звезды не подтверждали свои отношения, однако позже их стали все чаще замечать вместе.
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№ 1
Даша Лучик   13.04.2021 - 09:26
Очень радостно видеть, что актер действительно преодолел темные времени и живет нормальной жизнью! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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40-летний Маколей Калкин впервые стал отцом фотографии
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