Соседи Вина Дизеля пожаловались на агрессивных охранников актёра

Соседи актёра Вина Дизеля
, который в настоящее время арендует жилье в Доминикане, пожаловались на его 12 агрессивных охранников. Об этом сообщает TMZ
.
Жители района рассказали, что на Пасху охранники артиста перекрыли движение на одной из дорог, чтобы Дизель и его семья могли покататься на велосипеде. Один из соседей написал артисту письмо, в котором выразил недовольство его службой охраны.
«В течение нескольких недель я лично был свидетелем и слышал от других домовладельцев о беспрецедентном поведении ваших охранников рядом с нашими домами и на пляже. Они допрашивали людей, перекрывали улицу внедорожниками, останавливали гуляющих жителей, когда вы едете на велосипеде».
Знакомый Вина Дизеля оправдал актёра и заявил, что тот уже 20 лет ездит в Доминикану и никогда не попадал в подобные конфликты, так как отлично ладил с соседями. Он пояснил, что во время Пасхи дорогу были вынуждены перекрыть, потому что артист и его семья раздавали корзины с подарками местным работникам.
обсуждение >>