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Соседи Вина Дизеля пожаловались на агрессивных охранников актёра

13 апреля
2021 год

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13 апреля 2021
Соседи актёра Вина Дизеля, который в настоящее время арендует жилье в Доминикане, пожаловались на его 12 агрессивных охранников. Об этом сообщает TMZ.

Соседи Вина Дизеля пожаловались на агрессивных охранников актёра

Жители района рассказали, что на Пасху охранники артиста перекрыли движение на одной из дорог, чтобы Дизель и его семья могли покататься на велосипеде. Один из соседей написал артисту письмо, в котором выразил недовольство его службой охраны.

«В течение нескольких недель я лично был свидетелем и слышал от других домовладельцев о беспрецедентном поведении ваших охранников рядом с нашими домами и на пляже. Они допрашивали людей, перекрывали улицу внедорожниками, останавливали гуляющих жителей, когда вы едете на велосипеде».

Знакомый Вина Дизеля оправдал актёра и заявил, что тот уже 20 лет ездит в Доминикану и никогда не попадал в подобные конфликты, так как отлично ладил с соседями. Он пояснил, что во время Пасхи дорогу были вынуждены перекрыть, потому что артист и его семья раздавали корзины с подарками местным работникам.
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Соседи Вина Дизеля пожаловались на агрессивных охранников актёра фотографии
Соседи Вина Дизеля пожаловались на агрессивных охранников актёра фотографии
Соседи Вина Дизеля пожаловались на агрессивных охранников актёра фотографии
Соседи Вина Дизеля пожаловались на агрессивных охранников актёра фотографии
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