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«Для меня будет честью служить вам, народ»»: Дуэйн Джонсон о возможности баллотироваться в президенты

13 апреля
2021 год

Лайфстайл >>
13 апреля 2021
Американский актёр Дуэйн Джонсон допустил собственное выдвижение в президенты США. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

«Для меня будет честью служить вам, народ»»: Дуэйн Джонсон о возможности баллотироваться в президенты

Джонсон прокомментировал результаты опроса, опубликованного в издании Newsweek. Оказалось, 46 процентов американцев хотели бы видеть актера главой государства. Жители страны также поддержали кандидатуру Мэттью Макконахи.

«Не думаю, что наши отцы-основатели когда-либо предполагали, что к их клубу присоединится лысый, татуированный, наполовину черный, наполовину самоанский, пьющий текилу, управляющий пикапом парень с поясной сумкой. Но если это когда-либо случится, для меня будет честью служить вам, народ».
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«Для меня будет честью служить вам, народ»»: Дуэйн Джонсон о возможности баллотироваться в президенты фотографии
«Для меня будет честью служить вам, народ»»: Дуэйн Джонсон о возможности баллотироваться в президенты фотографии
«Для меня будет честью служить вам, народ»»: Дуэйн Джонсон о возможности баллотироваться в президенты фотографии
«Для меня будет честью служить вам, народ»»: Дуэйн Джонсон о возможности баллотироваться в президенты фотографии
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