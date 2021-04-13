Джейми Дорнан избавился от образа Кристиана Грея

в сети появилось музыкальное видео из фильма «Барб и Звезда едут в Виста дель Мар» с участием Джейми Дорнана. Актер, сыгравший Кристиана Грея в «50 оттенках серого», исполнил комедийную роль, а также продемонстрировал свои танцевальные и вокальные способности.
Фильм «Барб и Звезда едут в Виста дель Мар» рассказывает о двух подругах, которые впервые решают отправиться в отпуск в другой город — на прибрежный курорт Виста дель Мар. Там они встречают симпатичного парня и ввязываются с ним в приключения. Роль этого парня как раз и исполнил Дорнан. Режиссёр картины, говоря о своей комедии, с восторгом отметил вокал Дорнана.
«У него очень интересный голос, я даже не знал об этом, когда мы брали его на роль. А потом оказалось, что у нас тут поющий актер с великолепным голосом».
В ролике на песню Edgar’s Prayer Джейми в образе своего героя Эдгара развлекается на песчаном пляже, карабкается на пальму, исполняет пируэты, общается с чайками и плещется в море, срывая с себя майку.
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