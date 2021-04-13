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Джейми Дорнан избавился от образа Кристиана Грея

13 апреля
2021 год

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13 апреля 2021
в сети появилось музыкальное видео из фильма «Барб и Звезда едут в Виста дель Мар» с участием Джейми Дорнана. Актер, сыгравший Кристиана Грея в «50 оттенках серого», исполнил комедийную роль, а также продемонстрировал свои танцевальные и вокальные способности.

Джейми Дорнан избавился от образа Кристиана Грея

Фильм «Барб и Звезда едут в Виста дель Мар» рассказывает о двух подругах, которые впервые решают отправиться в отпуск в другой город — на прибрежный курорт Виста дель Мар. Там они встречают симпатичного парня и ввязываются с ним в приключения. Роль этого парня как раз и исполнил Дорнан. Режиссёр картины, говоря о своей комедии, с восторгом отметил вокал Дорнана.

«У него очень интересный голос, я даже не знал об этом, когда мы брали его на роль. А потом оказалось, что у нас тут поющий актер с великолепным голосом».

В ролике на песню Edgar’s Prayer Джейми в образе своего героя Эдгара развлекается на песчаном пляже, карабкается на пальму, исполняет пируэты, общается с чайками и плещется в море, срывая с себя майку.

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фотографии >>
Джейми Дорнан избавился от образа Кристиана Грея фотографии
Джейми Дорнан избавился от образа Кристиана Грея фотографии
Джейми Дорнан избавился от образа Кристиана Грея фотографии
Джейми Дорнан избавился от образа Кристиана Грея фотографии
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