Блеск и нищета красных дорожек: Рене Зеллвегер, Приянка Чопра и Хью Грант

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«Я поступил несправедливо и гадко»: Данила Козловский о расставании с Ольгой Зуевой

Уговори меня: Дарья Мороз, Юлия Пересильд и Ирина Старшенбаум

13 апреля

«Для меня будет честью служить вам, народ»»: Дуэйн Джонсон о возможности баллотироваться в президенты

Актёр не ожидал такой поддержки от американцев