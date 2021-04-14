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Блеск и нищета красных дорожек: Рене Зеллвегер, Приянка Чопра и Хью Грант

14 апреля
2021 год

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14 апреля 2021
На днях в Лондоне проходила ежегодная церемония вручения премии BAFTA, организаторы которой, как и их заокеанские коллеги, вынуждены были подстраиваться под реалии нового мира, охваченного гермофобией. Одной из мер предосторожности стало решение разделить торжество на два вечера. 10 и 11 апреля в Альберт-холл, где традиционно проходит церемония, приехали только ведущие и те, кому выпала честь объявлять победителей премии. Дефицит на красной ковровой дорожке восполняли Рене Зеллвегер, Хью Грант, Приянка Чопра, звезда сериала «Бриджертоны» Фиби Дайвенор, Педро Паскаль, Джеймс МакЭвой и Том Хиддлстон.

Блеск и нищета красных дорожек: Рене Зеллвегер, Приянка Чопра и Хью Грант
фото: Рене Зеллвегер

Блеск и нищета красных дорожек: Рене Зеллвегер, Приянка Чопра и Хью Грант
фото: Анна Кендрик

Блеск и нищета красных дорожек: Рене Зеллвегер, Приянка Чопра и Хью Грант
фото: Том Хиддлстон

Блеск и нищета красных дорожек: Рене Зеллвегер, Приянка Чопра и Хью Грант
фото: Роуз Бирн

Блеск и нищета красных дорожек: Рене Зеллвегер, Приянка Чопра и Хью Грант
фото: Хью Грант с супругой

Блеск и нищета красных дорожек: Рене Зеллвегер, Приянка Чопра и Хью Грант
фото: Фиби Дайвенор
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обсуждение >>
№ 1
Даша Лучик   14.04.2021 - 14:07
Очень сжеванные в этот раз вышли наряды, но элегантные! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Блеск и нищета красных дорожек: Рене Зеллвегер, Приянка Чопра и Хью Грант фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Рене Зеллвегер, Приянка Чопра и Хью Грант фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Рене Зеллвегер, Приянка Чопра и Хью Грант фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Рене Зеллвегер, Приянка Чопра и Хью Грант фотографии
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