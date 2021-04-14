Блеск и нищета красных дорожек: Рене Зеллвегер, Приянка Чопра и Хью Грант

На днях в Лондоне проходила ежегодная церемония вручения премии BAFTA, организаторы которой, как и их заокеанские коллеги, вынуждены были подстраиваться под реалии нового мира, охваченного гермофобией. Одной из мер предосторожности стало решение разделить торжество на два вечера. 10 и 11 апреля в Альберт-холл, где традиционно проходит церемония, приехали только ведущие и те, кому выпала честь объявлять победителей премии. Дефицит на красной ковровой дорожке восполняли Рене Зеллвегер, Хью Грант, Приянка Чопра, звезда сериала «Бриджертоны»Фиби Дайвенор, Педро Паскаль, Джеймс МакЭвой и Том Хиддлстон.
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