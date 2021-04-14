«Я поступил несправедливо и гадко»: Данила Козловский о расставании с Ольгой Зуевой

Оксана стала партнершей Данилы по фильму «Чернобыль», который выйдет в прокат 15 апреля 2021 года. Никаких комментариев герои сплетни с тех пор не давали, однако в свежем интервью Ирине Шихман Козловский всё же подтвердил, что расстался с Зуевой.
«Мы расстались. Я не готов говорить, почему, не хочу анализировать, это наша жизнь. Но куда правильнее говорить, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, так, как она этого не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко. Но больше я ничего говорить не буду».
Год назад Ольга уехала в Америку, где родила от Данилы дочь Оду Валентину. Несмотря на то, что на момент рождения дочери Ольга и Данила были всё ещё вместе, Ода носит фамилию матери. А Даниле приходится разрываться между Россией и Америкой.
фото: Ольга Зуева с Одой Валентиной
«Мне это очень тяжело даётся. Слава богу, что у меня есть возможность летать туда. Я стараюсь летать как можно чаще, как только у меня появляется время, я лечу туда хоть на неделю, хоть на три дня».
обсуждение >>