«Я жалею, что не стал папой раньше»: Данила Козловский рассказал о рождении дочери

«Это не было случайно, всё-таки, это было запланировано, мы ждали очень. Я помню, как я бегал по Нью-Йорку и орал всем: «У меня родился ребёнок!» Я заходил в кафе и говорил: «А можно мне, пожалуйста, капуччино, у меня родился ребёнок!» Появляется что-то такое, что ты безусловно любишь. Потому что это есть. И это так странно и так прекрасно. И я жалею, что я раньше не стал папой. Ну правда, это они нас выбирают. Ода Даниловна выбрала вот сейчас. Я ездил в Америку сейчас, играл с Одой, впервые остался один с ребёнком на несколько дней. И в какой-то момент Ода подошла ко мне и просто так…легла…И я в этот момент готов был сдохнуть. Это настолько для меня было новым ощущением, когда вдруг подходит к тебе твой ребёнок и начинает тебя обнимать…Это…Вселенная расширяется. Я никогда не думал, что я могу кого-то так сильно любить. Я никогда не думал, что я на это способен. Потому что я, на самом деле, к сожалению, очень эгоистичный человек. И к кому-то испытывать такое сильное чувство - это довольно неожиданно для меня».
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