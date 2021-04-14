Чернобыль: Оксана Акиньшина, Елизавета Боярская, Равшана Куркова и все-все-все

Побывавшая на премьере Ксения Собчак похвалила Козловского и Роднянского за смелость и пожелала фильму хорошего проката:
фото: Константин Богомолов и Ксения Анатольевна
«Мой друг, продюсер Александр Роднянский создал вместе с режиссёром и актёром Козловским большое, русское, но очень «правильно» голливудское кино про катастрофу в Чернобыле. Это очень смелый шаг, учитывая, что после знаменитого сериала «Чернобыль» сравнений не избежать. После американского сериала было много сожалений о том, что даже о нашей атомной трагедии лучший фильм -их…. Роднянский смело принял этот вызов. И теперь есть большое российское кино про эту катастрофу, в котором главные слова для меня звучат в диалоге Данилы с Сотрудником ГБ примерно так: «Ты решил бороться со всей советской системой? Система она как радиация, с ней невозможно бороться».
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