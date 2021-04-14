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Чернобыль: Оксана Акиньшина, Елизавета Боярская, Равшана Куркова и все-все-все

14 апреля
2021 год

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14 апреля 2021
13 апреля в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера экшн-драмы Данилы Козловского «Чернобыль». Картину зрителям представили режиссёр и исполнители главных ролей Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Филипп Авдеев и другие.

Чернобыль: Оксана Акиньшина, Елизавета Боярская, Равшана Куркова и все-все-все
фото: Филипп Авдеев

Чернобыль: Оксана Акиньшина, Елизавета Боярская, Равшана Куркова и все-все-все
фото: Равшана Куркова

Чернобыль: Оксана Акиньшина, Елизавета Боярская, Равшана Куркова и все-все-все
фото: Оксана Акиньшина и Данила Козловский

Среди первых зрителей фильма были замечены Ксения Раппопорт, Филипп Янковский, Елизавета Боярская,Фёдор Бондарчук, Александр Петров, Юрий Антонов, Екатерина Варнава, Андрей Смоляков, Павел Деревянко, Валерий Тодоровский, Алёна Михайлова и многие-многие другие.

Чернобыль: Оксана Акиньшина, Елизавета Боярская, Равшана Куркова и все-все-все
фото: Александр Молочников и Екатерина Варнава

Чернобыль: Оксана Акиньшина, Елизавета Боярская, Равшана Куркова и все-все-все
фото: Фёдор Бондарчук

Чернобыль: Оксана Акиньшина, Елизавета Боярская, Равшана Куркова и все-все-все
фото: Мария Андреева

Чернобыль: Оксана Акиньшина, Елизавета Боярская, Равшана Куркова и все-все-все
фото: Павел Деревянко

Чернобыль: Оксана Акиньшина, Елизавета Боярская, Равшана Куркова и все-все-все
фото: Елизавета Боярская

Чернобыль: Оксана Акиньшина, Елизавета Боярская, Равшана Куркова и все-все-все
фото: Ксения Раппопорт и Данила Козловский

Чернобыль: Оксана Акиньшина, Елизавета Боярская, Равшана Куркова и все-все-все
фото: Александр Петров

Чернобыль: Оксана Акиньшина, Елизавета Боярская, Равшана Куркова и все-все-все
фото: Алёна Михайлова

Чернобыль: Оксана Акиньшина, Елизавета Боярская, Равшана Куркова и все-все-все
фото: Елена Летучая

Чернобыль: Оксана Акиньшина, Елизавета Боярская, Равшана Куркова и все-все-все
фото: Филипп Янковский

Побывавшая на премьере Ксения Собчак похвалила Козловского и Роднянского за смелость и пожелала фильму хорошего проката:

Чернобыль: Оксана Акиньшина, Елизавета Боярская, Равшана Куркова и все-все-все
фото: Константин Богомолов и Ксения Анатольевна

«Мой друг, продюсер Александр Роднянский создал вместе с режиссёром и актёром Козловским большое, русское, но очень «правильно» голливудское кино про катастрофу в Чернобыле. Это очень смелый шаг, учитывая, что после знаменитого сериала «Чернобыль» сравнений не избежать. После американского сериала было много сожалений о том, что даже о нашей атомной трагедии лучший фильм -их…. Роднянский смело принял этот вызов. И теперь есть большое российское кино про эту катастрофу, в котором главные слова для меня звучат в диалоге Данилы с Сотрудником ГБ примерно так: «Ты решил бороться со всей советской системой? Система она как радиация, с ней невозможно бороться».

«Чернобыль» в прокате с 15 апреля 2021 года.

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Чернобыль: Оксана Акиньшина, Елизавета Боярская, Равшана Куркова и все-все-все фотографии
Чернобыль: Оксана Акиньшина, Елизавета Боярская, Равшана Куркова и все-все-все фотографии
Чернобыль: Оксана Акиньшина, Елизавета Боярская, Равшана Куркова и все-все-все фотографии
Чернобыль: Оксана Акиньшина, Елизавета Боярская, Равшана Куркова и все-все-все фотографии
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