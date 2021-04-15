«Мы — другая национальность»: Анна Уколова о том, почему актёрам не следует лезть в политику

Анна Уколова стала гостем YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». В выпуске передачи актриса рассказала, как относится к участию в митингах.
Уколова заявила, что не жалуется на власть, так как у неё на всё хватает денег.
«Слушайте, когда живешь в 90-е, макароны с сахаром — уже праздник. Тогда в магазинах был только березовый сок и морская капуста, и мы копили пустые баночки из-под Fanta. Сейчас могу позволить себе все, не то чтобы я при деньгах, но есть выбор. И жаловаться на власть? Ну это не про меня. Я вообще человек искусства. Мы — другая национальность. Мы должны заниматься кино, и уж на площадь-то Болотную я точно не пойду! Как отношусь к коллегам, которые ходят? Их нет. Они все адекватные. У всех все хорошо. Я всегда мечтала, чтобы мои друзья были богаче, чем я, чтобы у них была недвижимость за границей, чтобы жили в центре города, меня любили и всегда приглашали в гости. Так все и случилось. Я живу за МКАДом, друзья — в центре, у них шикарные дома. Мне повезло».
«На него все так накинулись, и Никита Сергеевич... Пашенька очень хороший парень — честный, талантливый. И тут я за него хочу заступиться, потому что, как мне кажется, он не вовремя это сказанул. Я ему говорила: «Паша, не надо никуда соваться. Мы люди искусства. Мы другой национальности, с другой планеты». Вообще, актеры цирка, кино и театра всегда были приближенные, всегда накормленные, всегда их отсылали, когда война начиналась. Нас страна берегла».
Уколова раскритиковала тех, кто жалуется на власть. Актриса считает, что начать изменения необходимо с себя и только потом критиковать правительство.
«Человек идет и выкидывает фантик от шоколадки на улице, а у него Путин виноват… Начни с себя! Себя немножечко помой, обустрой, а потом уже вякай. Я заметила, что люди, которые прут на Россию, никогда не были за МКАДом и даже за рубежом, максимум, Турция и Египет, но это не показатель! Когда говорят: «Вот там за границей люди живут!». Да была я там. Они почему ходят есть в рестораны? Не потому что у них денег много. А потому что за воду и электроплиты надо платить».
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