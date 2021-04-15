Мирослава Карпович рассказала, что никогда не хотела отношений с мужчиной-актёром

Мирослава Карпович
стала гостьей «Вечернего шоу Аллы Довлатовой
» на «Русском радио», где ответила на вопросы о Павле Прилучном
.
Мирослава призналась, что никогда не планировала связать свою жизнь с мужчиной-актёром.
«Я вообще никак не воспринимаю мужчин-актеров. Я была студенткой театрального вуза и все мы, пройдя эти стены, выходим и говорим: «Чтоб я встречалась с актером?! Не дай боже!». Потому что это те мужчины, которые выщипывают себе брови, думают, сколько у них кубиков пресса. Боже мой… Но я так скажу. Когда это твой человек, какой бы профессией он не занимался, даже если он считает волоски на мизинчике левой ноги, ты все равно его очень любишь и принимаешь, потому что это твой цветочек аленький».
Довлатова спросила Мирославу о подарке Прилучного. Недавно в сети появилась фотография, на которой фанаты актрисы заметили на безымянном пальце «обручальное кольцо».
«Это просто подарок. Это неожиданность. Раньше я никогда не носила драгоценные камни. Для меня самый главный подарок — здоровье близких, их любовь ко мне и моя любовь к ним».
Радиоведущая не упустила возможность обсудить с актрисой и еще один подарок: в свой день рождения в марте 2021-го Мирослава поделилась в соцсетях кадрами из вертолета, полёт на котором ей подарил, как она выразилась, «прилучший волшебник».
«Послание было высыпано красным песком. Внизу бегали два человека. Следов от ног было очень много, и я поняла, что эту надпись они полдня выкладывали. С высоты полета домики выглядели очень маленькими, то есть мы были высоко, а надпись — очень крупная. Проделана невероятная работа. Во время полета люди внизу еще и бегали, зажигая красные дымовухи. И я была настолько растрогана подарком, ситуацией, положением. У меня в жизни такого не было. Я не ожидала увидеть эту надпись. И вообще всего этого не ожидала, потому что до часу дня думала, что ничего не будет, потому что у нас у всех занятость. Я просто занималась йогой. А мне звонят и говорят: «Через полчаса буду, надевай вечернее платье».
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