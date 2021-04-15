Наталия Антонова впервые рассказала, как потеряла четвертого сына

Антонова назвала основную причину, которая мешала продолжать ей отношения с мужем.
«Быть женой актера — это подвиг. Таким людям, как Саша, нужна музы, необременённые семьёй и профессией. А у меня был сын. Я его брала с собой на съемки, договаривалась с мамой, бегала отвозить его к ней. Все это усугубляло ситуацию. У него на первом месте был театр, а я просто сижу и жду. Я поняла, что меня не любят. И я попросила развод. Я была девчонкой, которой нужно было внимание, а ему нужна была сильная жена. Я ею не была».
«Меня все спрашивали: «Где твой сын? Почему не рассказываешь?» Я хотела скрыть, что случилась беда, а людям надо говорить правду. Я хочу сказать тем девушкам, с которыми случилось похожее горе, что это все можно вынести».
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