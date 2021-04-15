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Наталия Антонова впервые рассказала, как потеряла четвертого сына

15 апреля
2021 год

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15 апреля 2021
Наталия Антонова стала гостьей шоу «Судьба человека». 47-летняя актриса рассказала о том, почему распался ее первый союз с актером Александром Вершининым, а также впервые поведала о том, как потеряла четвертого сына.

Наталия Антонова впервые рассказала, как потеряла четвертого сына

Антонова назвала основную причину, которая мешала продолжать ей отношения с мужем.

«Быть женой актера — это подвиг. Таким людям, как Саша, нужна музы, необременённые семьёй и профессией. А у меня был сын. Я его брала с собой на съемки, договаривалась с мамой, бегала отвозить его к ней. Все это усугубляло ситуацию. У него на первом месте был театр, а я просто сижу и жду. Я поняла, что меня не любят. И я попросила развод. Я была девчонкой, которой нужно было внимание, а ему нужна была сильная жена. Я ею не была».

Осенью 2018 года в своем микроблоге Наталия сообщила, что готовится стать матерью в четвертый раз и поэтому хочет сделать перерыв в карьере до марта следующего года. Однако после этой информации больше никаких сведений о малыше в социальных сетях или из уст артистки не появлялось. В эфире передачи актриса впервые рассказала, что три года назад 11 октября она родила четвертого сына, которого было решено назвать Николаем. Через пару месяцев мальчик, который появился на свет раньше срока, скончался в реанимации. Антонова призналась, что долго не могла рассказать о трагедии, а потом решилась на откровение.

«Меня все спрашивали: «Где твой сын? Почему не рассказываешь?» Я хотела скрыть, что случилась беда, а людям надо говорить правду. Я хочу сказать тем девушкам, с которыми случилось похожее горе, что это все можно вынести».

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№ 1
Даша Лучик   15.04.2021 - 11:45
Очень грустно слышать, что у актрисы в жизни случилось такое горе.. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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