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«Не нужно быть 20-летней, чтобы носить купальники»: Люси Лью выступила против эйджизма

15 апреля
2021 год

Лайфстайл >>
15 апреля 2021
52-летняя Люси Лью дала интервью журналу Women’s Health, в котором рассказала о своих взглядах на социальные нормы.

«Не нужно быть 20-летней, чтобы носить купальники»: Люси Лью выступила против эйджизма

Актриса рассказала, что не видит проблем в том, чтобы принимать своё тело в любом возрасте. Люси выступила против эйджизма.

«Не нужно быть 20-летней, чтобы носить купальники. Нужно с достоинством и уверенностью нести себя, несмотря на недостатки и жизненный опыт, который пережило ваше тело».

Люси призналась, что не согласна со многими социальными нормами, — в частности, с идеей о том, что женщина обязательно должна выйти замуж в определённом возрасте.

«Я делаю то, что хочу, опираясь на то, как я себя чувствую. Я не пойду на поводу у привычного «Тебе пора замуж». Нет, не пора! И я не просто бунтую против этого. Когда настанет время, все произойдет. Но я не хочу выходить замуж просто ради того, чтобы выйти замуж. Замужества нет в моем списке обязательных вещей. Да и списка такого у меня нет».

Актриса подняла тему социального неравенства, вспомнив, что, будучи американкой азиатского происхождения, она часто сталкивалась с насмешками.

«В какой-то момент я узнала, что из-за моей фамилии меня называют гейшей и леди-драконом. Я подумала: «Что это значит?» Сначала я не понимала, почему они так говорят».
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«Не нужно быть 20-летней, чтобы носить купальники»: Люси Лью выступила против эйджизма фотографии
«Не нужно быть 20-летней, чтобы носить купальники»: Люси Лью выступила против эйджизма фотографии
«Не нужно быть 20-летней, чтобы носить купальники»: Люси Лью выступила против эйджизма фотографии
«Не нужно быть 20-летней, чтобы носить купальники»: Люси Лью выступила против эйджизма фотографии
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