Путеводная звезда: Рената Литвинова стала голосом «Яндекс.Карт»

Отныне вкрадчивый полушёпот Ренаты Литвиновой
будет направлять российских автомобилистов по извилистым дорогам отчизны. Актриса и режиссёр приняла участие в проекте сервиса «Яндекс.Карты», привлекшего к озвучке ведения по маршруту отечественных знаменитостей.
Пресс-релиз «Яндекса» обещает, что «Рената будет давать подсказки в своей узнаваемой манере — с личными акцентами, словами и мхатовскими паузами. Например, перед началом пути она скажет: „Город — это нечто таинственное, и проведу вас по этим тайнам я — Рената Литвинова“… Перед вами сразу возникает она — Рената — со своим прищуром, голосом и особенными словечками: выразительная жестикуляция и манера смотреть, слегка откинув голову назад»
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Примеры фраз, которыми актриса обозначает драматургические повороты на пути автомобилиста, можно послушать здесь
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«Такой вот коленкор — впереди авария»
«Можем мы себе позволить проехать красиво — по платной дороге»
«Ну вот опять там что-то нафунчозили — впереди дорожные работы»
«Я так и предчувствовала, что вы поедете куда-то не туда — ну, вы ушли с маршрута».
Пока что Рената томится в компании голосовых помощников «Алисы», «Оксаны», «Дмитрия», магистра Йоды и Дарта Вейдера. Чтобы включить голос Ренаты в личном профиле сервиса, нужно зайти в «Настройки», открыть «Маршруты», выбрать «Звук» и «Голос».
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