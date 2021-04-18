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«Мы не имеем право на своё мнение»: Данила Козловский о критике высказываний Слепакова

18 апреля
2021 год

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18 апреля 2021
15 апреля в российский прокат вышел фильм Данилы Козловского «Чернобыль», к премьере которого приурочено большое интервью актёра Ирине Шихман для ютюб-шоу «А поговорить?». В интервью Козловский рассказал о работе над фильмом, расставании с Ольгой Зуевой, отцовстве, съёмках за рубежом и порассуждал на тему социально-политических проблем в российском обществе. В частности, отвечая на вопрос о том, следует ли артистам высказывать свою гражданскую позицию и политические взгляды, Козловский обратил внимание на те проблемы, которые делают это невозможным.

«Мы не имеем право на своё мнение»: Данила Козловский о критике высказываний Слепакова

«В идеальной системе координат, мне кажется, что актёр не должен этим заниматься. Не должен агитировать - ни за, ни против. Но дальше мы оказываемся в определённом контексте, определённом мире, политической ситуации и времени, где что-то меняется. Должен ли я был высказываться по поводу событий в Беларуси? Наверное, нет. Но когда я видел, как там всё это происходит, эти зверства и преступления против народа, я искренне по этому поводу высказался. Когда я высказывался по поводу Ходорковского, давно, лет десять назад, я искренне это делал. Для меня это был герой, который сидит незаконно, с моей точки зрения. Надо ли мне было высказываться? Имело ли это какой-то смысл? Не знаю.
Меня бесит то, что создаётся вакуум, в котором у тебя не остаётся выбора. Ты должен занять ту или другую позицию. Как может, условно говоря, либеральная часть общества проповедовать свободу, когда многие их представители зачастую не оставляют [за оппонентами право выбора]…Когда кто-то говорит: Вы знаете, а я за действующую власть, я за Путина, он будет просто уничтожен, по нему катком проедут. Вот Слепаков написал стих в своей манере, как он обычно и делает. Я такого количества проклятий не помню. Он имеет право [на своё мнение] или нет? По факту, получается, что нет, мы не имеем права. Это серьёзная проблема».

«Мы не имеем право на своё мнение»: Данила Козловский о критике высказываний Слепакова

На вопрос о том, пойдёт ли он на следующих выборах голосовать за Путина, Козловский ответил отрицательно.

«Я вообще против несменяемости власти. Это безотносительно Путина. Я просто не верю, что 30 лет можно успешно руководить страной. И тут я воспользуюсь цитатой самого Путина, который ещё в начале своего правления на вопрос о том, будет ли он повторно баллотироваться, ответил отрицательно в достаточно резкой манере. И в этом смысле я поддерживаю того Путина, который против этого. Любое долголетие власти - синоним застоя».

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«Мы не имеем право на своё мнение»: Данила Козловский о критике высказываний Слепакова фотографии
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