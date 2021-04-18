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Владимир Мишуков на своём примере рассказал, что чувствуют нежеланные дети

18 апреля
2021 год

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18 апреля 2021
51-летний Владимир Мишуков стал героем очередного выпуска ютюб-шоу «Скажи Гордеевой». Владимир - один из немногих мужчин, готовых откровенно говорить о своих чувствах и переживаниях, не скрывая никаких болезненных аспектов своей биографии. В детстве актёр был очень привязан к своей матери, до такой степени, что лет до 4 не мог уснуть самостоятельно и нуждался в том, чтобы держать её за плечо. Позже актёр понял, что такая болезненная привязанность связана с тем, что он был нежеланным ребёнком.

Владимир Мишуков на своём примере рассказал, что чувствуют нежеланные дети

«Я был третий по счёту в семье, но как говорила мама, с учётом абортов я был, наверное, десятый. Я не знаю, это проблема контрацепции или переизбытка чувств. Но ситуация такова. Кто-то там из родственников говорил маме что-то вроде: «Нечего плодить нищету». Соответственно, когда было уже двое сыновей, третий был лишним - по разумным представлениям людей того времени, которые маму окружали. И она уже шла по направлению в абортарий и в какой-то момент свернула - под впечатлением от того, что её мама сказала ей: «Оставь, справимся».
Моя бывшая жена как-то прислала мне статью по поводу того, что учёные доказали тот факт, что на эмбриональном уровне ты уже получаешь информацию от организма матери, что тебя не очень хотят. Она прислала мне это в связи с моими проблемами. Я прочитал эту статью, там многое совпало. Я помню, что когда я родился, во-первых, у меня был ярко выраженный ослабленный иммунитет, и я до 4 лет 4 раза болел воспалением лёгких. У меня были всегда проблемы с дыханием, я так понимаю, это была психосоматика. То есть, например, когда мама куда-то уезжала, я просто задыхался: «Мама, не уезжай, мамочка, останься». Мои братья никогда себя так не вели. А я только так.
Это лежание рядом с мамой… Причём я понимал, что с той стороны дивана был папа, рядышком мама, а я уже с краешку лежал и держал это её прохладное плечо, прижимался, целовал, и это, видимо, связано с тем, о чём я рассказал.
Ещё в этой же статье было написано, что такие люди на протяжении всей жизни испытывают чувство…Они не верят, что их любят, проще говоря. Это вечное желание стяжать любовь».

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Владимир Мишуков на своём примере рассказал, что чувствуют нежеланные дети фотографии
Владимир Мишуков на своём примере рассказал, что чувствуют нежеланные дети фотографии
Владимир Мишуков на своём примере рассказал, что чувствуют нежеланные дети фотографии
Владимир Мишуков на своём примере рассказал, что чувствуют нежеланные дети фотографии
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