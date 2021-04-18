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34-летняя Мария Горбань станет мамой во второй раз

18 апреля
2021 год

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18 апреля 2021
Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань и ее муж Кирилл Зоткин совсем скоро станут родителями. Актриса вместе со старшей дочерью украсила обложку журнала «ОК!». Фотографию с обложки Мария опубликовала в Инстаграме, тем самым рассекретив свое интересное положение.

34-летняя Мария Горбань станет мамой во второй раз

«Это волнительно и очень долгожданно. Ничего от Вас не скроешь... я действительно ношу прекрасное внутри себя!», - подписала фотографию Горбань.

В интервью журналу «ОК!» актриса рассказала, что они с мужем планировали беременность.

34-летняя Мария Горбань станет мамой во второй раз

«Да, событие запланированное, осознанное, потому что мы с Кириллом вместе уже пять лет, старшая доченька идет в школу, поэтому решили, что уже пора».

В декрет Мария пока не собирается. Наоборот, благодаря работе время идет намного быстрее.

«Даже сейчас у меня вторая беременность, а я до сих пор играю спектакли: на минуточку, получается уже 23-я неделя — а я даже не поняла, что уже половина срока прошла», - отметила она.

Актриса воспитывает 6-летнюю дочь Стефанию от первого брака с осветителем Юрием Филатовым. С Кириллом Зоткиным актриса состоит в отношениях с 2016 года, однако официально оформили свои отношения они только в этом году.

34-летняя Мария Горбань станет мамой во второй раз

«Мы познакомились на съемках одного проекта: Кирилл - оператор-постановщик, он снимает кино, а я играла там главную роль. На площадке уже была сформирована группа, с которой я всегда работала, и я была уверена, что оператор будет другой. Но в последний момент он почему-то поменялся. И когда режиссер познакомил меня с Кириллом, я очень удивилась. Я увидела длинноволосого загорелого блондина, который только что вернулся с Шри-Ланки, прям такого серфера - конечно же, у меня был «вау!»-эффект. Кирилл был довольно сдержан при знакомстве, но потом во время съемок у нас начались какие-то общие приколы. Я вообще считаю, что в мужчине самое главное - чувство юмора! Еще Кирилл всегда проявлял заботу. Однажды я заболела, и он очень меня поддерживал и в кадре, и за кадром. Сказал, что будет снимать меня красиво при любых раскладах, и с температурой 39 я все равно выглядела хорошо», - рассказывала Горбань в «свадебном» интервью.
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34-летняя Мария Горбань станет мамой во второй раз фотографии
34-летняя Мария Горбань станет мамой во второй раз фотографии
34-летняя Мария Горбань станет мамой во второй раз фотографии
34-летняя Мария Горбань станет мамой во второй раз фотографии
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