«Я почти не видела своего ребенка»: Кристина Бабушкина о воспитании дочери

Актриса была замужем за актером Станиславом Дужниковым, сейчас воспитывает их 14-летнюю общую дочь Устинью. Есть вероятность, что Стеша пойдет по стопам своих родителей. По словам Бабушкиной, у нее уже есть опыт съемок, девочка комфортно чувствует себя перед камерой и на сцене.
«Сейчас я прошу ее расслабиться и не забивать этим голову. Но мы обратились к психологу, который занимается профориентацией. Он структурировал способности дочери и определил, в какую сторону стоит смотреть. Зачем, например, в старших классах тратить время на туже химию, физику и геометрию, если ребенок у вас настоящий гуманитарий? Понятно, что Стеша - актерская дочь, выросла за кулисами, комфортно себя чувствует в театре. И она уже снялась в коротком метре у Алины Бородиной. Режиссер сказала: «Такое ощущение, что это не первые ее съемки, очень сосредоточенно, точно работает». Пока открыты все дороги, поэтому посмотрим. Я ее поддержу в любых начинаниях», - рассказала актриса.
Кристина также рассказала, что, как и многие артисты, испытывала чувство вины, потому что ей не удавалось проводить достаточно времени с дочерью. Были даже мысли о том, что она плохая мать.
«Вообще, это хорошее чувство. Я была ведущей программы на НТВ «Мама в большом городе», ко мне приходили звездные гости - врачи, психологи. Мы затрагивали проблемы воспитания и здоровья детей. К сожалению, программа недолго просуществовала, хотя я очень ее любила. Понятно, что в тот период я почти не видела своего ребенка, была полностью погружена в работу. И вот пришла ко мне передачу детский психолог, и я практически со слезами на глазах поделилась с ней опасениями, что я плохая мать, потому что мало времени провожу с дочкой. А она так сидит, смотрит на меня спокойно и говорит: «Кристиночка, уже то, что вы себя за это корите, означает, что вы замечательная мать. Плохие матери о таком даже не думают».
фото: Кристина Бабушкина с дочерью Устиньей
Однако актриса смогла объяснить дочери, что это временные трудности. По словам Кристины, нужно понимать, что ты живешь не ради ребенка, ты живешь вместе с ним.
«А еще я заложила в нашей семье традицию - разговаривать по вечерам. И пока муж и дочь не расскажут, что произошло за день, мы спать не ляжем. Даже если я приезжаю домой в полночь после спектакля, все равно мы хоть пять минут, но поговорим. При этом у нас с семьей договоренность, что все вопросы, даже хозяйственного плана, мы решаем с утра, за завтраком, перед школой и работой. На ночь я прошу меня не загружать проблемами. Приезжая домой, отключаю телефон. Таким способом эмоционально отдыхаю, восстанавливаю свою нервную систему. Я же хочу быть здоровым человеком для своих родных, друзей и зрителей. И, должна сказать, эта схема работает», - поделилась советами Кристина Бабушкина.
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