36-летняя Галина Боб родила третьего ребенка

Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб
стала мамой в третий раз. После двух мальчишек у Галины родилась долгожданная дочка. До последнего актриса была на связи со своими подписчиками. Она даже сняла видео
прямо на больничной койке.
«Какой же это волнительный момент, когда ты понимаешь, что остается час или меньше до встречи с той, которую ты носил под сердцем все это время»
, - не скрывая слёз, поделилась эмоциями Боб.
Во время родов актрису поддерживал ее муж Сергей Корягин
. Как только малышка появилась на свет, супруги поделились радостной новостью
с подписчиками в Инстаграме и опубликовали первое совместное фото с дочерью.
«Чудо случилось! 15 апреля, 12:29, 3290 кг, 51 см, девочка. Спасибо! Серёня, за терпение и поддержку! Лучшему доктору Татьяне Олеговне Нормантович и госпиталю MD GROUP, что я даже не успела понять, как и когда всё произошло! Чудо! Моим детям, бабушке, сестре, свекрови, всем близким и друзьям за то, что молились за нас. Каждому из вас СПАСИБО за слова поддержки!!! Вы не представляете, как меня трясло и как мне нужна была эта ваша сила! ЧУДО!!!»
, - написала актриса.
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