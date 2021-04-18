Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Деконструкция «Танна»
Кино-Театр.ру мобильное меню

36-летняя Галина Боб родила третьего ребенка

18 апреля
2021 год

Лайфстайл >>
18 апреля 2021
Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб стала мамой в третий раз. После двух мальчишек у Галины родилась долгожданная дочка. До последнего актриса была на связи со своими подписчиками. Она даже сняла видео прямо на больничной койке.

36-летняя Галина Боб родила третьего ребенка

«Какой же это волнительный момент, когда ты понимаешь, что остается час или меньше до встречи с той, которую ты носил под сердцем все это время», - не скрывая слёз, поделилась эмоциями Боб.

Во время родов актрису поддерживал ее муж Сергей Корягин. Как только малышка появилась на свет, супруги поделились радостной новостью с подписчиками в Инстаграме и опубликовали первое совместное фото с дочерью.

36-летняя Галина Боб родила третьего ребенка

«Чудо случилось! 15 апреля, 12:29, 3290 кг, 51 см, девочка. Спасибо! Серёня, за терпение и поддержку! Лучшему доктору Татьяне Олеговне Нормантович и госпиталю MD GROUP, что я даже не успела понять, как и когда всё произошло! Чудо! Моим детям, бабушке, сестре, свекрови, всем близким и друзьям за то, что молились за нас. Каждому из вас СПАСИБО за слова поддержки!!! Вы не представляете, как меня трясло и как мне нужна была эта ваша сила! ЧУДО!!!», - написала актриса.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
34-летняя Мария Горбань станет мамой во второй раз
Поиск по меткам
детисоцсети
персоны
Галина Боб
фильмы
Деффчонки

фотографии >>
36-летняя Галина Боб родила третьего ребенка фотографии
36-летняя Галина Боб родила третьего ребенка фотографии
36-летняя Галина Боб родила третьего ребенка фотографии
36-летняя Галина Боб родила третьего ребенка фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Танна»

Скорбим

Вера Семёнова
17 апреля ушла из жизни актриса Вера Семёнова.
Эльдар Кулиев
16 апреля ушёл из жизни режиссёр Эльдар Кулиев.
Олег Марусев
14 апреля ушёл из жизни актёр Олег Марусев.

День рождения >>

Оксана Акиньшина
Сергей Баталов
Сергей Варчук
Михаил Крылов (II)
Валентина Мазунина
Мария Машкова
Татьяна Ухарова
Надежда Федосова
Витаутас Шапранаускас
Эшли Джадд
Тим Карри
Хейден Кристенсен
Франсуаза Розе
Джеймс Франко
Кейт Хадсон
Гад Эльмалех
все родившиеся 19 апреля >>

Афиша кино >>

Ася
драма
Израиль, 2020
Властелин колец: Две крепости
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
США, Новая Зеландия, 2002
Москвы не бывает
комедия, триллер
Россия, 2020
Любовь и монстры
комедия, фэнтези
Болгария, Россия, 2020
Гнев человеческий
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2021
Порочная связь
детектив, драма, мелодрама
Италия, 2020
Руфус. Хроники волшебной страны
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Тьма: Монстры за поворотом
приключения, фильм ужасов, фэнтези
Италия, Германия, 2020
Великий
драма, социальная драма
Великобритания, США, Сербия, Черногория, 2020
Долгая дорога домой
драма, мистика, триллер
Россия, 2017
Нечестивые
фильм ужасов, экранизация
США, 2021
Поколение Вояджер
научная фантастика, приключения, триллер
Великобритания, Румыния, США, Чехия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен