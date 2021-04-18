«Наконец-то я делаю, говорю и ношу то, что я хочу»: Агата Муцениеце о жизни после развода

Семья Агаты Муцениеце
и Павла Прилучного
распалась в прошлом году. Актриса тяжело переживала развод, неоднократно обращалась к психологам и даже запустила своё ютюб-шоу «Честный развод». Спустя год после громкого расставания Агату не узнать: она полна энергии, участвует сразу в нескольких успешных проектах и живёт в своё удовольствие. В недавнем интервью журналу «Hello!»
актриса рассказала, что помогло её прийти в себя после развода и как с тех пор изменилась её жизнь.
О независимости от мужа
«Я пытаюсь делать всё, чтобы с его именем больше никак себя не связывать. Я за многое благодарна, у нас двое замечательных детей, Тимофей и Мия, которых мы оба безумно любим. Но я рада, что в конечном счете всё именно так сложилось. Теперь у меня такое число проектов, к которому я всегда стремилась. Я как будто долго была невидимкой, а теперь меня увидели. И это потрясающе, я не подведу!».
Что помогло восстановиться после развода
«Я ходила по разным психологам, но своего так и не нашла. Сейчас мне подруга порекомендовала астролога, хочу с ним пообщаться. Важно, чтобы правильные люди оказались рядом. Мне очень помогали дети и мой директор, она носилась со мной, как с маленьким ребёнком и все время повторяла: "Ты всё можешь! Помни, ты – звезда". И работа меня спасала. В юности я была уверенной в себе девушкой, но в браке эта уверенность куда-то делась… Сейчас я чувствую, что та энергия возвращается. До конца я ещё всё-таки не восстановилась, но совсем скоро вновь буду чувствовать себя суперженщиной!».
О проекте «Честный развод»
«Когда я решила развестись, мне было не с кем поговорить. Почему-то в обществе принято об этом молчать, а мне так хотелось услышать тех женщин, которые прошли через все трудности и смогли состояться! Так во время пробежки родилась идея, я наговорила её своему другу Андрею и в ответ услышала: «Давай попробуем!» Сценарий родился буквально на коленке, мы позвали Риту Дакоту, Айзу, и сняли первый пул за один день у меня в квартире. Программа выстрелила. Я не ставила себе задачу заработать денег на теме развода, я просто хотела помочь людям и себе в первую очередь. Это было похоже на терапию с психологами, только бесплатную. Когда я развелась, мне казалось, что это конец света, мир рухнул, а тут пришли люди и помогли поверить в то, что жизнь продолжается. После выхода шоу я получила массу писем от женщин с благодарностью. Если честно, я не ожидала такого отклика. Это очень вдохновляет и стимулирует снимать дальше».
О новых отношениях
«Мне казалось, что я готова [к новым отношениям]… Я даже сходила на свидание, но поняла, что пока не хочу серьезных отношений, ещё погуляю».
О жизни после развода
«Я стала в пятьсот раз сильнее, чем раньше. Я молода, красива, свободна, у меня уже большие дети и я открыта для всего нового. Мои перемены мне очень нравятся. Поэтому, как бы ни было тяжело, я благодарна каждой слезинке, каждому пережитому моменту. И людям, которые преподали мне этот урок, тоже огромное спасибо.
Наконец-то я делаю, говорю и ношу то, что я хочу, и не задумываюсь о том, что будет, если я пойду вечером с подружками тусоваться до утра. И эта новая жизнь – удивительная! Я почувствовала в себе уверенность, как в актрисе. Это для меня очень важно, потому что долгое время я в себе сомневалась».
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