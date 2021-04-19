«Мама меня уберегла»: Дарья Мороз рассказала о гибели Марины Левтовой

Дарья Мороз стала героиней очередного выпуска передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека», в студии которой рассказала о гибели своей мамы, актрисы Марины Левтовой и о женитьбе отца на актрисе Виктории Исаковой.
Левтова погибла в феврале 2000 года в результате аварии на снегоходе. Вспоминая события того дня, Дарья призналась, что мама уберегла её от более серьёзных травм.
«Мы поехали за город к нашим друзьям, были какие-то посиделки, Дима Харатьян, Дима Певцов, Миша Рудяк - такая была очень классная компания друзей и родителей. И потом в конце так случилось, что мы поехали на том самом снегоходе. Был вечер, зима, и я так понимаю, Миша думал, что это какие-то кустики растущие. Он через них проехал, скорость была немаленькая, а это оказался овраг. Мы в него слетели и врезались в дерево.
Собственно, мама вообще не должна была оказаться на этом снегоходе. Миша хотел прокатить меня. А мама сказала, что нет, это опасно. И села за мной. Мы втроём поехали. И я считаю, что она меня уберегла этим. Потому что я меньше всех пострадала. Потом уже я очнулась в больнице. Долгое время я не знала, что случилось с мамой, мне сказали, наверное, через день-два. Я, по-моему, рвалась на похороны, но я была еще не в состоянии перемещаться. Это странно, мне кажется, я только через несколько лет осознала, что мамы больше нет».
фото: Марина Левтова
После гибели матери актрисе пришлось заново строить отношения с отцом, режиссёром Юрием Морозом: «Папу держала на плаву необходимость заботиться обо мне. А меня - он и то, что он был рядом. Конечно, тогда всё изменилось. Я всегда понимала, что папе-то тяжелее было потерять в молодом возрасте близкого человека, с которым ты собирался прожить всю жизнь. Жизнь стала совсем другая, и надо было в ней сориентироваться и понять, как с этим быть. Мы строили нашу жизнь заново вдвоём. Учились больше общаться друг с другом. Учились справляться с тем, что происходит внутри нас».
Через три года после аварии Юрий Мороз, которому тогда было 47 лет, женился на 27-летней Виктории Исаковой, которая была старше Дарьи всего на 6 лет. Актриса была рада за отца, но испытывала и вполне понятную смутную тревогу и страх его потерять.
фото: Юрий Мороз и Виктория Исакова
«У нас с Викой были одни и те же педагоги в Школе-студии МХАТ. Вика училась на набор старше меня - они закончили, а мы поступали. И когда ещё мама была жива, мы ходили на спектакль их курса, который назывался Конкурс. Потом мы с папой поехали в Щелыково в экспедицию, и встретили по дороге Вику, она тогда была в компании друзей. Собственно тогда они с папой и познакомились. Вероятно, тогда и начали развиваться их отношения, но папа какое-то время держал эти отношения в тайне. Я понимаю, что он не знал, как я отреагирую. Я, конечно, подозревала, что у него кто-то есть, но тоже никаким образом не делала ему намёков, просто принимала это как должное. Потому что я прекрасно понимала, что папа молодой и в самом расцвете сил мужчина, и мне первой было бы ужасно грустно, если бы он остался один. И потом Вика начала у него сниматься, кажется, в «Каменской». Мы с ним едем на поезде в Беларусь, где проходили съёмки, и он мне говорит: «Чтоб до тебя не дошли слухи, так-то и так-то». Я говорю: «Ну вообще-то, до меня уже слухи дошли, но хорошо». Хотя не будем лукавить, конечно, какая-то дочерняя ревность у меня была. Она была где-то внутри, и папа её чувствовал, Вика тоже, наверное. Но мы быстро это преодолели. Думаю, причина такая: если у папы появляется семья, то мы с ним разъединяемся. Наверное, это меня задевало - что он тоже может куда-то уйти. Но этого не случилось.
фото: Виктория Исакова с дочерью Варварой
Мы семья, не так давно Варя родилась, что, конечно, совершенное счастье - младшая сестра моя. И мы с Анькой (дочь Дарьи и Константина Богомолова - прим. ред.) много времени проводим в доме у папы с Викой, каждую неделю почти. Папа меня потряс тем, насколько он был погружен в Варю, особенно первые два-три года. И Вика даже на него немного обижалась. Для меня это, конечно, было неожиданно, что папа будет посвящать ей столько времени. Потому что когда я была маленькая, родители были молодые, часто своим родителям меня скидывали, я жила у бабушек и девушек много. А Варя - нет, она оторвалась за меня на папе».
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