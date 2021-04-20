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Екатерина Старшова устроилась на работу в фитнес-клуб

20 апреля
2021 год

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20 апреля 2021
Звезда российского сериала «Папины дочки» Екатерина Старшова, исполнившая роль Пуговки, нашла работу в фитнес-клубе. Об этом сообщает StarHit.

Екатерина Старшова устроилась на работу в фитнес-клуб

Вместо актерской карьеры Екатерина выбрала другой путь: два года назад девушка поступила на факультет фундаментальной медицины МГУ. В будущем Старшова планирует работать в аптеке, а пока устроилась на работу в один из столичных фитнес-клубов преподавателем растяжки. По словам 19-летней девушки, она хочет обрести финансовую независимость от родителей.

«Я могла бы пойти на режиссуру или актерское мастерство, но в итоге решила, что все это не мое. Играть в кино можно и без актерского образования».

Старшова отметила, что давно отказалась от съемок и светских мероприятий. Свое время она посвящает учебе, работе и своему молодому человеку по имени Василий, с которым познакомилась еще в детстве на занятиях по фигурному катанию. О знакомстве с возлюбленным Старшова упоминала и ранее. Их отношения выросли из дружеских.

«В какой-то момент поняли, что интересно вместе проводить время не только на льду. Стали встречаться чаще, в итоге дружеская история переросла в нечто большее».
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Екатерина Старшова устроилась на работу в фитнес-клуб фотографии
Екатерина Старшова устроилась на работу в фитнес-клуб фотографии
Екатерина Старшова устроилась на работу в фитнес-клуб фотографии
Екатерина Старшова устроилась на работу в фитнес-клуб фотографии
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