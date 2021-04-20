«Один — это много. А два — это тысяча»: Джессика Бил рассказала о воспитании детей

На днях 39-летняя Джессика Бил
стала гостьей шоу Эллен ДеДженерес
, в котором рассказала о воспитании двоих сыновей: шестилетнего Сайласа и девятимесячного Финеса. Как призналась актриса, с детьми ей приходится нелегко, хоть ей и помогает муж Джастин Тимберлейк
.
Прошлым летом Джессика Бил и Джастин Тимберлейк во второй раз стали родителями
. Новость о появлении малыша на свет супруги долго скрывали, как и факт ожидания пополнения в семье. И лишь спустя несколько месяцев после рождения сына они подтвердили это радостное событие. Бил призналась, что считает воспитание детей приключением.
«Один мой очень мудрый друг сказал: «Один — это много. А два — это тысяча». Именно так я себя и чувствую. Один здесь, другой там. Это безумное, неистовое приключение».
Несмотря на суматоху, Джессика считает своих детей удивительными.
«Так здорово видеть их вместе. Каждый из них думает, что второй смешной. Сайлас — актер, он хочет шутить и любит внимание, поэтому Фин смотрит только на него. Все, что делает Сайлас, — это забавно, так же как и то, что делает Фин. Поэтому они просто смеются друг над другом целыми днями».
40-летний Тимберлейк ранее заявлял, что после появления второго сына на свет их жизнь с Джессикой сильно изменилась, так как теперь все свободное время они посвящают детям, а не друг другу.
«Мы больше не видим друг друга».
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