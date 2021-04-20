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«Один — это много. А два — это тысяча»: Джессика Бил рассказала о воспитании детей

20 апреля
2021 год

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20 апреля 2021
На днях 39-летняя Джессика Бил стала гостьей шоу Эллен ДеДженерес, в котором рассказала о воспитании двоих сыновей: шестилетнего Сайласа и девятимесячного Финеса. Как призналась актриса, с детьми ей приходится нелегко, хоть ей и помогает муж Джастин Тимберлейк.

«Один — это много. А два — это тысяча»: Джессика Бил рассказала о воспитании детей

Прошлым летом Джессика Бил и Джастин Тимберлейк во второй раз стали родителями. Новость о появлении малыша на свет супруги долго скрывали, как и факт ожидания пополнения в семье. И лишь спустя несколько месяцев после рождения сына они подтвердили это радостное событие. Бил призналась, что считает воспитание детей приключением.

«Один мой очень мудрый друг сказал: «Один — это много. А два — это тысяча». Именно так я себя и чувствую. Один здесь, другой там. Это безумное, неистовое приключение».

Несмотря на суматоху, Джессика считает своих детей удивительными.

«Так здорово видеть их вместе. Каждый из них думает, что второй смешной. Сайлас — актер, он хочет шутить и любит внимание, поэтому Фин смотрит только на него. Все, что делает Сайлас, — это забавно, так же как и то, что делает Фин. Поэтому они просто смеются друг над другом целыми днями».

40-летний Тимберлейк ранее заявлял, что после появления второго сына на свет их жизнь с Джессикой сильно изменилась, так как теперь все свободное время они посвящают детям, а не друг другу.

«Мы больше не видим друг друга».
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«Один — это много. А два — это тысяча»: Джессика Бил рассказала о воспитании детей фотографии
«Один — это много. А два — это тысяча»: Джессика Бил рассказала о воспитании детей фотографии
«Один — это много. А два — это тысяча»: Джессика Бил рассказала о воспитании детей фотографии
«Один — это много. А два — это тысяча»: Джессика Бил рассказала о воспитании детей фотографии
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