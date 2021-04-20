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Эмбер Хёрд уличили во лжи

20 апреля
2021 год

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20 апреля 2021
Актрису Эмбер Хёрд, обвинившую своего бывшего мужа Джонни Деппа в домашнем насилии, уличили во лжи. Об этом сообщает Daily Mail.

Эмбер Хёрд уличили во лжи

Издание отмечает, на видео с нагрудных камер полицейских Лос-Анджелеса, которые прибыли в квартиру актеров на вызов, не видно следов погрома и драки, о которых заявляла Херд. Сами полицейские также подтвердили, что не обнаружили ни телесных повреждений, ни материального ущерба, ни свидетельств преступления. По мнению адвоката Деппа Адама Уолдмана, кадры доказывают, что актер невиновен, а его бывшая жена соврала.

Ситуация между экс-супругами практически перевернулась в обратную сторону: ранее Депп проиграл дело против британской газеты The Sun. Он судился с изданием, так как оно опубликовало статью, в которой утверждалось, что Депп избивал свою бывшую супругу. Сама актриса выступала в качестве свидетельницы.
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