«Я была инициатором»: Дарья Мороз о разводе с Константином Богомоловым

В 2018 году Дарья Морозразвелась с Константином Богомоловым после 8-летнего брака, в котором у них родилась дочь Анна. Артисты разошлись не просто цивилизованно - они сохранили способность тесно сотрудничать друг с другом. Через некоторое время после развода вышел первый сезон сериала «Содержанки», в котором Богомолов выступил в качестве режиссёра, а Дарья сыграла одну из главных ролей. О причинах развода и отношениях с бывшим мужем Дарья рассказала в студии передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека».
«В какой-то момент что-то случается. Где-то наверное мы повзрослели оба, где-то наши взгляды не совпали, где-то мы устали от каких-то ситуаций. Я думаю, что мы оба достаточно честно боролись за наши отношения, но в конечном итоге мы расстались. Что безусловно хорошо - наше расставание произошло цивилизованно и спокойно. И Анька очень мудро, я считаю, это приняла. И она сейчас не испытывает недостатка в общении ни с папой, ни с мамой, что хорошо».
фото: Дарья Мороз с дочерью Анной
«Наверное, я была инициатором в какой-то момент. Не знаю, почему так случилось. То ли я устала в тот момент. Думаю, что в том возрасте я недостаточно была мудрой, чтобы сглаживать неравномерности в семье. Наверное, если бы я была мудрее, этого начавшегося процесса можно было избежать. А потом он стал необратимым. Но на самом деле, я думаю, что ни одна из пар, которые расстаются, не могут сказать точно, что же было тем самым триггером, который стал причиной расставания. Но как люди мы с Костей друг друга не потеряли - и это самое важное».
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