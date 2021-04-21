Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Деконструкция «Танна»
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Я была инициатором»: Дарья Мороз о разводе с Константином Богомоловым

21 апреля
2021 год

Лайфстайл >>
21 апреля 2021
В 2018 году Дарья Мороз развелась с Константином Богомоловым после 8-летнего брака, в котором у них родилась дочь Анна. Артисты разошлись не просто цивилизованно - они сохранили способность тесно сотрудничать друг с другом. Через некоторое время после развода вышел первый сезон сериала «Содержанки», в котором Богомолов выступил в качестве режиссёра, а Дарья сыграла одну из главных ролей. О причинах развода и отношениях с бывшим мужем Дарья рассказала в студии передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека».

«Я была инициатором»: Дарья Мороз о разводе с Константином Богомоловым

«В какой-то момент что-то случается. Где-то наверное мы повзрослели оба, где-то наши взгляды не совпали, где-то мы устали от каких-то ситуаций. Я думаю, что мы оба достаточно честно боролись за наши отношения, но в конечном итоге мы расстались. Что безусловно хорошо - наше расставание произошло цивилизованно и спокойно. И Анька очень мудро, я считаю, это приняла. И она сейчас не испытывает недостатка в общении ни с папой, ни с мамой, что хорошо».

«Я была инициатором»: Дарья Мороз о разводе с Константином Богомоловым
фото: Дарья Мороз с дочерью Анной

«Наверное, я была инициатором в какой-то момент. Не знаю, почему так случилось. То ли я устала в тот момент. Думаю, что в том возрасте я недостаточно была мудрой, чтобы сглаживать неравномерности в семье. Наверное, если бы я была мудрее, этого начавшегося процесса можно было избежать. А потом он стал необратимым. Но на самом деле, я думаю, что ни одна из пар, которые расстаются, не могут сказать точно, что же было тем самым триггером, который стал причиной расставания. Но как люди мы с Костей друг друга не потеряли - и это самое важное».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Фаина-Леон Гурьевские   21.04.2021 - 17:10
Ага! Не верю.Акула Собчак проглотила и не поморщилась. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Мама меня уберегла»: Дарья Мороз рассказала о гибели Марины Левтовой
Дарья Мороз развелась с Константином Богомоловым
Поиск по меткам
детиразвод/расставание
персоны
Константин БогомоловБорис КорчевниковДарья Мороз
фильмы
Содержанки

фотографии >>
«Я была инициатором»: Дарья Мороз о разводе с Константином Богомоловым фотографии
«Я была инициатором»: Дарья Мороз о разводе с Константином Богомоловым фотографии
«Я была инициатором»: Дарья Мороз о разводе с Константином Богомоловым фотографии
«Я была инициатором»: Дарья Мороз о разводе с Константином Богомоловым фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Танна»

Скорбим

Вера Семёнова
17 апреля ушла из жизни актриса Вера Семёнова.
Эльдар Кулиев
16 апреля ушёл из жизни режиссёр Эльдар Кулиев.
Олег Марусев
14 апреля ушёл из жизни актёр Олег Марусев.

День рождения >>

Антонина Богданова
Евгения Гусева
Ирэна Дубровская
Андрей Жигалов
Олег Кныш
Вадим Кузнецов
Николай Сахаров
Пётр Фёдоров (младший)
Александр Халецкий
Энтони Куинн
Энди Макдауэлл
Джеймс Макэвой
Сильвана Мангано
Ханс-Петер Минетти
Тоби Стивенс
Аттила Хёрбигер
все родившиеся 21 апреля >>

Афиша кино >>

Ася
драма
Израиль, 2020
Властелин колец: Две крепости
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
США, Новая Зеландия, 2002
Москвы не бывает
комедия, триллер
Россия, 2020
Любовь и монстры
комедия, фэнтези
Болгария, Россия, 2020
Гнев человеческий
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2021
Порочная связь
детектив, драма, мелодрама, экранизация
Италия, 2020
Руфус. Хроники волшебной страны
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Тьма: Монстры за поворотом
приключения, фильм ужасов, фэнтези
Италия, Германия, 2020
Великий
драма, социальная драма
Великобритания, США, Сербия, Черногория, 2020
Долгая дорога домой
драма, мистика, триллер
Россия, 2017
Нечестивые
фильм ужасов, экранизация
США, 2021
Поколение Вояджер
научная фантастика, приключения, триллер
Великобритания, Румыния, США, Чехия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен