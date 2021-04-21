Кейт Уинслет прокомментировала актёрскую карьеру дочери

Невероятно но факт - в 21 веке можно быть дочерью одной из самых знаменитых актрис в мире и при этом сохранить приватность и возможность развивать свою карьеру самостоятельно. Для этого всего-то нужно иметь другую фамилию, не сопровождать родительницу на светских раутах и не светиться в соцсетях.
Примерно так и делает 20-летняя Миа Триплтон
- дочь Кейт Уинслет
от брака с режиссёром Джимом Триплтоном
. Кейт почти никогда не говорит о дочери, но недавно актриса сделала исключение в эфире британского шоу Лоррейн Келли и рассказала о том, что Миа решила пойти по её стопам. На данный момент Миа находится в Чехии, где вот-вот приступит к съёмкам в маленьком сериале.
Для Кейт решение Мии не стало сюрпризом: «Думаю, я всегда знала, что так и будет. Я всегда подозревала. И разумеется, пару лет назад она заявила: «Думаю, мне стоит попробовать»
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Свою первую роль Миа получила в триллере «Тени»
. В интервью изданию Variety начинающая актриса сказала, что это был её первый кастинг, на котором она побывала, и первый сценарий, который ей дали почитать. Не каждый актёр получает роль на своём первом прослушивании. Но в случае с Мией именитые родители тут не при чём. О родстве с Уинслет никто и не догадывался.
По мнению Кейт, фамилия отца уберегла Мию от лишнего внимания и позволила ей самостоятельно начать карьеру: «Что действительно хорошо для неё - так это то, что у неё другая фамилия. Это позволило ей уйти от внимания прессы, а люди на кастингах даже не подозревали, что она моя дочь. Это было очень важно для её самооценки»
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