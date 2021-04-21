Алексей Серебряков рассказал о своём возвращении из Канады в Россию

«То, что это обсуждается как скандальная тема, смешно. Глупо в XXI веке говорить про предательство, отъезды, переезды и так далее. Человек, работающий на заводе «Рено», производящий французские машины на русской территории — он предатель родины или нет? А человек, который женился на украинке или азербайджанке? На мой поступок так реагируют, потому что мозгов мало — деградация населения слишком велика, и средства массовой информации, прежде всего теле, принимают в этом активное участие. Качество человеческого материала понижается, почему я и говорю про просвещение. У нас даже закон вышел, что оно теперь запрещено. Что значит «уехал»? Достаточно посмотреть мою фильмографию и понять, что я продолжаю работать в России, хотя господин Мединский, будучи министром культуры, и был возмущен, что я живу в Канаде, а получаю деньги в России. Но я русский артист, я играю в России, плачу немаленькие налоги и паспорт у меня российский. Очевидно, что если я снимаюсь три сезона в «Докторе Рихтере», а каждый съемочный период минимум полгода, то все это время я провожу в России. И говорить об отъезде как таковом достаточно сложно. Да, я переместился с детьми для обучения… Массы злятся, потому что у нас у большинства населения нет такой возможности — выехать. В России, по-моему, только 3–5% населения имеют загранпаспорта. Вообще у нас по большому счету нищая страна — она чрезвычайно богатая для одних и абсолютно нищая для большинства населения.
Поэтому да, заявляю открыто: мы по-прежнему живем на два города в разных странах, но я в меньшей степени, сейчас моя дочка с внучкой живут здесь, а Маша летает из Москвы в Торонто, где находятся и учатся в университетах двое моих сыновей. Где и какую жизнь они себе выберут, я не знаю. Это зависит от их профпригодности, реализации того, что в них заложено, того, что от них будет требовать мир, и того, что они сами будут требовать от себя».
фото: Алексей с женой и дочерью
В интервью журналисту издания «Super» Серебряков отказался сравнивать Канаду и Россию, заметив, что это глупо. Однако для «Москвича» актёр всё-таки сделал исключение и сопоставил Москву и Торонто.
«В Торонто я увидел то, ради чего повез туда детей, я очень рад тем переменам, которые с ними произошли благодаря жизни в Канаде. Считаю свой отчасти сумасшедший поступок с переездом правильным — как бы сложно нам ни было, результат налицо. Мои мальчишки — русские мальчики, дочь тоже. Они русские люди с абсолютно свободной западной идеологией, я сейчас говорю не про политические взгляды, а про то, что организовывает уличное пространство, прежде всего доброжелательность, свобода, открытость, толерантность и ответственность. Это то, что дает западная культура.
Надо сказать, что Торонто, как и вся Канада — это страна эмигрантов, 80% населения. И эти эмигранты очень быстро ассимилируются и привыкают к законам совместного существования — они привыкают ездить не больше 40 км/ч, откликаться на чью-то уличную беспомощность — у них рождается желание помочь другому человеку. Они очень быстро привыкают к этим удобным для жизни правилам, которые дают тебе возможность получать максимум комфортного существования. Я не думаю, что это невозможное для нашего населения поведение, но все-таки на нас наложен отпечаток XX века — страшнейшего в истории нашей страны, как, в общем-то, и вся кровавая и жестокая по отношению друг к другу история этой территории; история, разрывающая человеческие связи, отрицающая человеческое достоинство и ценность жизни, конечно, эта история довлеет, и надо принимать волевые усилия над собой для перемен, но они очень просты: по большому счету это только один вид деятельности — просвещение. Да, все усилия нужно класть на просвещение, образование и свободу — как сказал наш бывший президент, «свобода лучше, чем несвобода». В свободу нужно вкладываться — это то, чем сегодняшняя власть не собирается заниматься вообще».
фото: Алексей с сыновьями
В Москве актёру не хватает солнца и улыбок сограждан. А ещё актёр всерьёз обеспокоен проблемой уличных собак.
«Вопрос собак в городе — больная тема, ведь все мои собаки — подобранные. Я знаю людей, которые по-настоящему служат своей любви к собакам и кошкам — содержат приюты, убирают, лечат. Я не знаю, почему эту проблему не решают в Москве. В Торонто нет бездомных собак, а в Москве есть, и их много, а «собака бывает кусачей только от жизни собачьей», поэтому эту проблему надо решать на уровне законодательства, организации, финансирования и штрафов. Как показывают крупные европейские города, это реально. Хотя в Торонто тоже не самая совершенная система, но там организованы приюты, которые содержат все граждане города: ты из чека какую-то определенную сумму всегда отправляешь на решение этой проблемы».
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