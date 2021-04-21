Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Алексей Серебряков рассказал о своём возвращении из Канады в Россию

21 апреля
2021 год

Лайфстайл >>
21 апреля 2021
В марте 2021 года стало известно, что Алексей Серебряков, 11 лет проживший с семьёй в Канаде, вернулся в Россию. Об этом актёр сказал в интервью изданию «Super» на одной из московских премьер. «Возвращение» Серебрякова, которого давно обвиняют в русофобии из-за его прямолинейных высказываний, спровоцировало волну пропитанных ненавистью спекуляций с использованием советской риторики с дежурным упоминанием предательства Родины. По мнению Серебрякова, в разжигании этой ненависти немалую роль играет телевидение, которое сеет семена зависти на почву народной нищеты. Об этом актёр заявил в интервью изданию «Москвич».

Алексей Серебряков рассказал о своём возвращении из Канады в Россию

«То, что это обсуждается как скандальная тема, смешно. Глупо в XXI веке говорить про предательство, отъезды, переезды и так далее. Человек, работающий на заводе «Рено», производящий французские машины на русской территории — он предатель родины или нет? А человек, который женился на украинке или азербайджанке? На мой поступок так реагируют, потому что мозгов мало — деградация населения слишком велика, и средства массовой информации, прежде всего теле, принимают в этом активное участие. Качество человеческого материала понижается, почему я и говорю про просвещение. У нас даже закон вышел, что оно теперь запрещено. Что значит «уехал»? Достаточно посмотреть мою фильмографию и понять, что я продолжаю работать в России, хотя господин Мединский, будучи министром культуры, и был возмущен, что я живу в Канаде, а получаю деньги в России. Но я русский артист, я играю в России, плачу немаленькие налоги и паспорт у меня российский. Очевидно, что если я снимаюсь три сезона в «Докторе Рихтере», а каждый съемочный период минимум полгода, то все это время я провожу в России. И говорить об отъезде как таковом достаточно сложно. Да, я переместился с детьми для обучения… Массы злятся, потому что у нас у большинства населения нет такой возможности — выехать. В России, по-моему, только 3–5% населения имеют загранпаспорта. Вообще у нас по большому счету нищая страна — она чрезвычайно богатая для одних и абсолютно нищая для большинства населения.

Поэтому да, заявляю открыто: мы по-прежнему живем на два города в разных странах, но я в меньшей степени, сейчас моя дочка с внучкой живут здесь, а Маша летает из Москвы в Торонто, где находятся и учатся в университетах двое моих сыновей. Где и какую жизнь они себе выберут, я не знаю. Это зависит от их профпригодности, реализации того, что в них заложено, того, что от них будет требовать мир, и того, что они сами будут требовать от себя».

Алексей Серебряков рассказал о своём возвращении из Канады в Россию
фото: Алексей с женой и дочерью

В интервью журналисту издания «Super» Серебряков отказался сравнивать Канаду и Россию, заметив, что это глупо. Однако для «Москвича» актёр всё-таки сделал исключение и сопоставил Москву и Торонто.

«В Торонто я увидел то, ради чего повез туда детей, я очень рад тем переменам, которые с ними произошли благодаря жизни в Канаде. Считаю свой отчасти сумасшедший поступок с переездом правильным — как бы сложно нам ни было, результат налицо. Мои мальчишки — русские мальчики, дочь тоже. Они русские люди с абсолютно свободной западной идеологией, я сейчас говорю не про политические взгляды, а про то, что организовывает уличное пространство, прежде всего доброжелательность, свобода, открытость, толерантность и ответственность. Это то, что дает западная культура.

Надо сказать, что Торонто, как и вся Канада — это страна эмигрантов, 80% населения. И эти эмигранты очень быстро ассимилируются и привыкают к законам совместного существования — они привыкают ездить не больше 40 км/ч, откликаться на чью-то уличную беспомощность — у них рождается желание помочь другому человеку. Они очень быстро привыкают к этим удобным для жизни правилам, которые дают тебе возможность получать максимум комфортного существования. Я не думаю, что это невозможное для нашего населения поведение, но все-таки на нас наложен отпечаток XX века — страшнейшего в истории нашей страны, как, в общем-то, и вся кровавая и жестокая по отношению друг к другу история этой территории; история, разрывающая человеческие связи, отрицающая человеческое достоинство и ценность жизни, конечно, эта история довлеет, и надо принимать волевые усилия над собой для перемен, но они очень просты: по большому счету это только один вид деятельности — просвещение. Да, все усилия нужно класть на просвещение, образование и свободу — как сказал наш бывший президент, «свобода лучше, чем несвобода». В свободу нужно вкладываться — это то, чем сегодняшняя власть не собирается заниматься вообще».

Алексей Серебряков рассказал о своём возвращении из Канады в Россию
фото: Алексей с сыновьями

В Москве актёру не хватает солнца и улыбок сограждан. А ещё актёр всерьёз обеспокоен проблемой уличных собак.

«Вопрос собак в городе — больная тема, ведь все мои собаки — подобранные. Я знаю людей, которые по-настоящему служат своей любви к собакам и кошкам — содержат приюты, убирают, лечат. Я не знаю, почему эту проблему не решают в Москве. В Торонто нет бездомных собак, а в Москве есть, и их много, а «собака бывает кусачей только от жизни собачьей», поэтому эту проблему надо решать на уровне законодательства, организации, финансирования и штрафов. Как показывают крупные европейские города, это реально. Хотя в Торонто тоже не самая совершенная система, но там организованы приюты, которые содержат все граждане города: ты из чека какую-то определенную сумму всегда отправляешь на решение этой проблемы».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Алексей Серебряков рассказал о своих приемных сыновьях и о национальной идее

Алексей Серебряков рассказал, как увел чужую жену

Алексей Серебряков рассказал о канадском гражданстве
Поиск по меткам
детиобразованиеполитикасемья
персоны
Алексей Серебряков

фотографии >>
Алексей Серебряков рассказал о своём возвращении из Канады в Россию фотографии
Алексей Серебряков рассказал о своём возвращении из Канады в Россию фотографии
Алексей Серебряков рассказал о своём возвращении из Канады в Россию фотографии
Алексей Серебряков рассказал о своём возвращении из Канады в Россию фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вера Семёнова
17 апреля ушла из жизни актриса Вера Семёнова.
Эльдар Кулиев
16 апреля ушёл из жизни режиссёр Эльдар Кулиев.
Олег Марусев
14 апреля ушёл из жизни актёр Олег Марусев.

День рождения >>

Надежда Азоркина
Нурмухан Жантурин
Ирина Зарубина
Наталия Сумская
Владимир Торсуев
Юрий Торсуев
Александр Тютрюмов
Виктор Шульгин
Александр Эрлих
Николь Гарсия
Шерил Ли
Эрик Мабиус
Джеффри Дин Морган
Мари-Жозе Нат
Джек Николсон
Эмбер Хёрд
все родившиеся 22 апреля >>

Афиша кино >>

Ася
драма
Израиль, 2020
Властелин колец: Две крепости
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
США, Новая Зеландия, 2002
Москвы не бывает
комедия, триллер
Россия, 2020
Любовь и монстры
комедия, фэнтези
Болгария, Россия, 2020
Гнев человеческий
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2021
Порочная связь
детектив, драма, мелодрама, экранизация
Италия, 2020
Руфус. Хроники волшебной страны
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Тьма: Монстры за поворотом
приключения, фильм ужасов, фэнтези
Италия, Германия, 2020
Великий
драма, социальная драма
Великобритания, США, Сербия, Черногория, 2020
Долгая дорога домой
драма, мистика, триллер
Россия, 2017
Нечестивые
фильм ужасов, экранизация
США, 2021
Поколение Вояджер
научная фантастика, приключения, триллер
Великобритания, Румыния, США, Чехия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен