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Вахтанг Кикабидзе пожаловался на трудное финансовое положение

22 апреля
2021 год

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22 апреля 2021
Актер и певец Вахтанг Кикабидзе сообщил, что не может похвастаться хорошим заработком уже целый год. Из-за неожиданно обрушившегося коронавируса у артиста не проходят концерты и корпоративы. О проблемах Кикабидзе рассказал изданию «Собеседник».

Вахтанг Кикабидзе пожаловался на трудное финансовое положение

Несмотря на то, что Вахтанг Константинович практически не выступал в России, он постоянно ездил по странам бывшего Советского союза, но теперь и этой возможности у певца больше нет.

«Мы же год не работаем, не выступаем. Об артистах все забыли, нас как будто не существует. А я думаю, что от культуры идет все: и нефть, и книга, и поэзия, и театр, и кино. Артисты – лицо своей страны, если хотите. Год, как меня спрашивают, выступаем мы или нет. Это страшно».

Кикабидзе сообщил, что только что закончил работу над одним сценарием, однако из-за пандемии Вахтанг Константинович пока не уверен, когда полноценно сможет вернуться к съемкам в кино.

«Я вот сейчас закончил писать один сценарий. Но пока этот коронавирус не уйдет, ничего не могу сказать. А вообще я всю жизнь мечтал сыграть Хаджи-Мурата из повести Льва Толстого, но, к сожалению, не случилось. Гия Данелия хотел снимать, сценарий был хороший, но не разрешили. Правда, режиссер хотел, чтобы я сыграл там другую роль».
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Вахтанг Кикабидзе пожаловался на трудное финансовое положение фотографии
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