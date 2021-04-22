Анджелина Джоли рассказала, почему вернулась к актёрской профессии

Анджелина Джоли
дала интервью изданию «Entertainment Weekly
», в котором рассказала, что повлияло на её решение вновь появиться на больших экранах.
Джоли сыграла главную роль в фильме «Те, кто желает мне смерти
». На решение Джоли вернуться в кино, но уже в роли актрисы, а не режиссёра, повлияла семейная ситуация.
«Я люблю режиссуру, но в моей семейной ситуации произошли изменения, которые не позволяли мне заниматься режиссурой в течение нескольких лет».
Бракоразводный процесс с 57-летним Брэдом Питтом
продолжается уже больше четырех лет. Именно это подтолкнуло Джоли сократить часы работы и больше времени проводить дома с детьми.
«Мне нужно было просто заниматься более краткосрочной работой и больше бывать дома, поэтому я вернулась к актерству».
обсуждение >>