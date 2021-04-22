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Анджелина Джоли рассказала, почему вернулась к актёрской профессии

22 апреля
2021 год

Лайфстайл >>
22 апреля 2021
Анджелина Джоли дала интервью изданию «Entertainment Weekly», в котором рассказала, что повлияло на её решение вновь появиться на больших экранах.

Анджелина Джоли рассказала, почему вернулась к актёрской профессии

Джоли сыграла главную роль в фильме «Те, кто желает мне смерти». На решение Джоли вернуться в кино, но уже в роли актрисы, а не режиссёра, повлияла семейная ситуация.

«Я люблю режиссуру, но в моей семейной ситуации произошли изменения, которые не позволяли мне заниматься режиссурой в течение нескольких лет».

Бракоразводный процесс с 57-летним Брэдом Питтом продолжается уже больше четырех лет. Именно это подтолкнуло Джоли сократить часы работы и больше времени проводить дома с детьми.

«Мне нужно было просто заниматься более краткосрочной работой и больше бывать дома, поэтому я вернулась к актерству».
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Анджелина Джоли рассказала, почему вернулась к актёрской профессии фотографии
Анджелина Джоли рассказала, почему вернулась к актёрской профессии фотографии
Анджелина Джоли рассказала, почему вернулась к актёрской профессии фотографии
Анджелина Джоли рассказала, почему вернулась к актёрской профессии фотографии
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