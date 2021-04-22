«Волосы просто отпали»: Мария Порошина о смене имиджа

Мария Порошина
недавно решилась на кардинальное преображение, впервые представ перед поклонниками с короткой стрижкой. О причинах такой смены образа актриса рассказала в интервью журналу «Караван историй
».
Мария Порошина заявила, что её волосы просто сами отпали.
«Расставаться с длинными волосами достаточно сложно для любой девушки, если только это не связано с кардинальными переменами в жизни, как хорошими, так и плохими. Многим кажется: стоит изменить прическу - и все переменится. Но этот трюк работает недолго, через неделю-другую все возвращается на круги своя. В данном случае у меня не было другого выхода. Волосы просто отпали. Пришлось подстричься».
Дело в том, что на съемках одного проекта ее превратили в платиновую блондинку. Волосы Марии и так были повреждены окрашиванием, а их еще постоянно завивали.
«Они не выдержали нагрузки. Стали буквально отпадать на расстоянии нескольких сантиметров от корней...»
Актриса рассказала, что мнения по поводу ее нового образа разделились. Кто-то восхищался: «Ой, как тебе хорошо!»
. Другие, напротив, уверяли артистку, что ей совершенно не идёт обновлённая стрижка:«Ужас! Скорее отращивай волосы!»
Сама актриса принимает себя любой.
«В любом случае, новая прическа - это данность. С ней надо как-то уживаться».
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