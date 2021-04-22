Сергей Шнуров рассказал, как пытался поднять рейтинг «Голоса»

В прошлом году Шнуров и Баста обменялись оскорблениями в стихотворной форме из-за концерта рэпера в Санкт-Петербурге. Шнуров назвал Басту полицаем, а тот в ответ высмеял политическую деятельность лидера «Ленинграда». Теперь артист попытался объяснить причины такого поведения.
Музыкант рассказал, что начал конфликтовать с коллегами, когда они все стали принимать участие в шоу «Голос». Таким образом он хотел поднять рейтинг программы, которая казалась ему скучной.
«Нужен конфликт, история. Более-менее мне подходящий по весу и возрасту на проекте был Баста. Вот я и придумал врага. Мы сыграли эту игру. Это не была постановка. Когда выходят на ринг боксеры, там же не постановка? У нас тоже не постановка».
Однако «прилетело» и Гагариной, как признался артист. Она неудачно сидела между ним и Бастой, а также пыталась помирить коллег. По словам музыканта, конфликты звезд хорошо сказались на «Голосе».
«Рейтинг подрос. Интересно смотреть. На благости смотреть неинтересно».
Прокомментировал Шнуров и неоднократные оскорбительные перепалки с Ксенией Собчак. Он отметил, что особой дружбы у них с Собчак никогда не было, а также добавил, что Ксения Анатольевна является удобным оппонентом.
«Она — удобный оппонент. В Собчак, как в сковородку горячую, если плюнул — обязательно зашипит. Если пнул, то точно будет ответ. Я не слежу за ней. На то, что думает она обо мне — плевать. В моем мире Ксения Собчак на периферии сознания».
обсуждение >>