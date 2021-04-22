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Сергей Шнуров рассказал, как пытался поднять рейтинг «Голоса»

22 апреля
2021 год

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22 апреля 2021
Сергей Шнуров дал интервью Надежде Стрелец, в котором рассказал о спорах с оппонентами.

Сергей Шнуров рассказал, как пытался поднять рейтинг «Голоса»

В прошлом году Шнуров и Баста обменялись оскорблениями в стихотворной форме из-за концерта рэпера в Санкт-Петербурге. Шнуров назвал Басту полицаем, а тот в ответ высмеял политическую деятельность лидера «Ленинграда». Теперь артист попытался объяснить причины такого поведения.

Музыкант рассказал, что начал конфликтовать с коллегами, когда они все стали принимать участие в шоу «Голос». Таким образом он хотел поднять рейтинг программы, которая казалась ему скучной.

«Нужен конфликт, история. Более-менее мне подходящий по весу и возрасту на проекте был Баста. Вот я и придумал врага. Мы сыграли эту игру. Это не была постановка. Когда выходят на ринг боксеры, там же не постановка? У нас тоже не постановка».

Однако «прилетело» и Гагариной, как признался артист. Она неудачно сидела между ним и Бастой, а также пыталась помирить коллег. По словам музыканта, конфликты звезд хорошо сказались на «Голосе».

«Рейтинг подрос. Интересно смотреть. На благости смотреть неинтересно».

Прокомментировал Шнуров и неоднократные оскорбительные перепалки с Ксенией Собчак. Он отметил, что особой дружбы у них с Собчак никогда не было, а также добавил, что Ксения Анатольевна является удобным оппонентом.

«Она — удобный оппонент. В Собчак, как в сковородку горячую, если плюнул — обязательно зашипит. Если пнул, то точно будет ответ. Я не слежу за ней. На то, что думает она обо мне — плевать. В моем мире Ксения Собчак на периферии сознания».

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Сергей Шнуров рассказал, как пытался поднять рейтинг «Голоса» фотографии
Сергей Шнуров рассказал, как пытался поднять рейтинг «Голоса» фотографии
Сергей Шнуров рассказал, как пытался поднять рейтинг «Голоса» фотографии
Сергей Шнуров рассказал, как пытался поднять рейтинг «Голоса» фотографии
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