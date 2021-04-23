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«Москва с жиру бесится»: Алексей Серебряков о Москве и «москвичах»

23 апреля
2021 год

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23 апреля 2021
56-летний Алексей Серебряков поделился с журналисткой издания «Москвич» воспоминаниями о Москве своего детства и юности, а также дал характеристику сегодняшней Москве и современным москвичам, подавляющая часть которых - приезжие провинциалы.

«Москва с жиру бесится»: Алексей Серебряков о Москве и «москвичах»

Москва, по мнению актёра, внутренне разношёрстна настолько, что в ней бок о бок сосуществуют разные миры. И каждый может найти в столице то, что ищет, ведь она вобрала себя не только все деньги, но и всё многообразие культурной жизни.

«Москва, конечно, является средоточием российской ментальности. Через неё можно увидеть всю Россию, а вот из России ее — нет. Безусловно, все деньги здесь, и Москва в этом смысле отдельное государство в огромной стране. Иногородний человек может себе представить город лишь по телевизионным сериалам и скандальным желтым программам, выходящим на федеральных и не только каналах. Москва с жиру бесится: здесь большие деньги, чудесные чистые места, где находятся ночные клубы, рестораны, шикарные машины, молодежь, одетая в супердорогие шмотки. Про это в большей степени может рассказать моя дочка, она тусуется в такой среде, я же мало что знаю и, только отвозя её на очередную встречу на машине, вижу, как фабрики превратились в места для вечеринок, не только пустых, куда ходят снять девушку или познакомиться с молодым человеком, но и в такие, где можно обменяться мнениями, что-то рассказать и услышать, показать себя и посмотреть на других. Допустим, Artplay или «Фабрика» — это безумно интересные и познавательные места, где ты тактильно, не только через интернет, можешь почувствовать дух времени и изменения, которые происходят в человеческой природе и сознании. Москва в этом смысле очень интересный город, не только про понты. Она разнообразна, поэтому тот, кто ищет понты, найдет их, а тот, кто хочет по-настоящему глубокого, серьезного, смыслового и интеллектуального общения, так же легко найдет и его».

«Москва с жиру бесится»: Алексей Серебряков о Москве и «москвичах»

Также актёр констатировал исчезновение старорежимного понятия «москвич», отметив, что судьба любой столицы - высокая проходимость. Портрет того, кто может по праву регистрации и трудоустройства назвать себя сегодня «москвичом», вышел у актёра весьма правдоподобным.

«Москва перестала быть городом москвичей — это город приезжих. Такова судьба любой столицы. Люди, которые хотят отвоевать право на свое существование, жизнь, свободу и убеждения, какими бы они ни были, едут заниматься этим в столицу. Это в той или иной степени происходит во всех странах, так произошло и у нас. К сожалению, москвичей сейчас мало. Замечательные арбатские бабушки благополучно отходят в мир иной, им на смену приходит другое население — иначе воспитанное, по-другому существующее: более громко, вызывающе и более претендующее на собственное самовыражение и отсутствие замечательного интеллигентского качества — видеть чужое неудобство. Без сомнения, это присутствует.

Я занимаюсь природой русского человека многие годы, поскольку играю русских персонажей, и меня, конечно, интересует то, что Кончаловский называет «русский геном». Этим занимается любой творческий человек, пытающийся понять, почему мы так живем, почему мы такие, а не какие-то другие. Какой можно выделить «московский геном» — сложно сказать. Но он, без сомнения, отличается — я достаточно рано начал бывать в разных городах: уже когда мне было 16, я снимался в Питере и гулял с чудесными товарищами-экскурсоводами по местам Пушкина и Достоевского. И, конечно, разница в людях большая. Все-таки москвичи существуют в другой парадигме — в ощущении того, что они центровые. Это дает самоуверенность, очень часто перерастающую в хамство и желание наложить на все руку, толкаться локтями, проявлять значимость и силу. Повторюсь: дело всё в том, что в Москве очень много приезжих, которые покинули малую родину, тем самым отчасти предав её, и поехали в столицу отвоёвывать своё существование. Они уже совершили в жизни достаточно важный поступок для покорения, которое превращает жизнь в гонку, где все средства хороши — можно рвать зубами, мотивация для этого присутствует и дивиденды, которые тут же падают в руки в виде материальных благ и большого спектра для потребления, видны».
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«Москва с жиру бесится»: Алексей Серебряков о Москве и «москвичах» фотографии
«Москва с жиру бесится»: Алексей Серебряков о Москве и «москвичах» фотографии
«Москва с жиру бесится»: Алексей Серебряков о Москве и «москвичах» фотографии
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