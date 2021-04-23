ММКФ-2021: Екатерина Климова, Мерьем Узерли и Мария Кожевникова

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Актёр дал исчерпывающую характеристику столице и её обитателям

«Москва с жиру бесится»: Алексей Серебряков о Москве и «москвичах»

22 апреля

Сергей Шнуров рассказал, как пытался поднять рейтинг «Голоса»

Артист рассказал и о причинах других перепалок со своими оппонентами