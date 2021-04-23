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ММКФ-2021: Екатерина Климова, Мерьем Узерли и Мария Кожевникова

23 апреля
2021 год

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23 апреля 2021
22 апреля 2021 года в московском театре «Россия» прошла церемония открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, в рамках которого будет показано 210 картин. Весна прошлого года запомнилась нам лишь ужасом неопределённости и угрозой штрафных санкций за неоправданный выход на улицу. Все фестивали, церемонии вручения премий и прочие ассамблеи, предполагающие скопление большого количества людей в одном месте, были отменены и перенесены на какое-то невнятное «потом». Вот и ММКФ перепрыгнул с апреля на октябрь 2020 года. Но зато уже в текущем году фестиваль под предводительством Никиты Сергеевича Михалкова вернулся к зрителям в апреле, закрепляя новую традицию, введённую в 2019 году.

ММКФ-2021: Екатерина Климова, Мерьем Узерли и Мария Кожевникова
фото: Никита Сергеевич открывает фестиваль

«В апреле мы попадаем в то самое время, когда мир фактически свободен от фестивалей – дальше начинаются Канны, Карловы Вары, Венеция, и для журналистов и гостей это выбор. Так что апрель я считаю удачным. К тому же, все успели соскучиться по кино, что мы видим по желанию людей аккредитоваться на фестиваль. Мы тщательно соблюдаем все меры безопасности, установленные Роспотребнадзором. Очень хочется, чтобы и зрители фестиваль не подводили», – подчеркнул президент фестиваля Никита Михалков на брифинге перед открытием фестиваля.
В жюри основного конкурса фестиваля в этом году вошли: филиппинский режиссер, оператор и продюсер Брийянте Мендоса, бразильский режиссер Карим Айнуз, российский композитор Юрий Потеенко, российский режиссер и сценарист Нигина Сайфуллаева и сербский актёр с российским паспортом Милош Бикович. Ведущими церемонии стали Алексей Агранович и Дарья Златопольская.

ММКФ-2021: Екатерина Климова, Мерьем Узерли и Мария Кожевникова
фото: Алексей Агранович и Дарья Златопольская

ММКФ-2021: Екатерина Климова, Мерьем Узерли и Мария Кожевникова
фото: Нигина Сайфуллаева

ММКФ-2021: Екатерина Климова, Мерьем Узерли и Мария Кожевникова
фото: Милош Бикович

По красной дорожке церемонии открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля в этот день прошлись Екатерина Климова, Марина Зудина, Кристина Асмус, Алексей Барабаш, Олеся Судзиловская, Лукерья Ильяшенко, Мария Кожевникова, Егор Бероев, Ксения Алфёрова, Ирина Безрукова, Агата Муцениеце, Светлана Дружинина, Сергей Бурунов, Владимир Яглыч, Екатерина Волкова, Любовь Толкалина, Филипп Киркоров и многие другие, в том числе звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли и лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.

ММКФ-2021: Екатерина Климова, Мерьем Узерли и Мария Кожевникова
фото: Екатерина Климова

ММКФ-2021: Екатерина Климова, Мерьем Узерли и Мария Кожевникова
фото: Мария Кожевникова

ММКФ-2021: Екатерина Климова, Мерьем Узерли и Мария Кожевникова
фото: Любовь Толкалина и Мария Кончаловская

ММКФ-2021: Екатерина Климова, Мерьем Узерли и Мария Кожевникова
фото: Агата Муцениеце

ММКФ-2021: Екатерина Климова, Мерьем Узерли и Мария Кожевникова
фото: Кристина Асмус

ММКФ-2021: Екатерина Климова, Мерьем Узерли и Мария Кожевникова
фото: Марина Зудина

ММКФ-2021: Екатерина Климова, Мерьем Узерли и Мария Кожевникова
фото: Олеся Судзиловская

ММКФ-2021: Екатерина Климова, Мерьем Узерли и Мария Кожевникова
фото: Тилль Линдеманн

ММКФ-2021: Екатерина Климова, Мерьем Узерли и Мария Кожевникова
фото: Мерьем Узерли

ММКФ-2021: Екатерина Климова, Мерьем Узерли и Мария Кожевникова
фото: Филипп Киркоров и Наталья Гордиенко

ММКФ-2021: Екатерина Климова, Мерьем Узерли и Мария Кожевникова
фото: Светлана Дружинина

ММКФ-2021: Екатерина Климова, Мерьем Узерли и Мария Кожевникова
фото: Антонина Паперная и Владимир Яглыч

ММКФ-2021: Екатерина Климова, Мерьем Узерли и Мария Кожевникова
фото: Екатерина Волкова

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ММКФ-2021: Екатерина Климова, Мерьем Узерли и Мария Кожевникова фотографии
ММКФ-2021: Екатерина Климова, Мерьем Узерли и Мария Кожевникова фотографии
ММКФ-2021: Екатерина Климова, Мерьем Узерли и Мария Кожевникова фотографии
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