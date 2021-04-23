ММКФ-2021: Екатерина Климова, Мерьем Узерли и Мария Кожевникова

22 апреля 2021 года в московском театре «Россия» прошла церемония открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, в рамках которого будет показано 210 картин. Весна прошлого года запомнилась нам лишь ужасом неопределённости и угрозой штрафных санкций за неоправданный выход на улицу. Все фестивали, церемонии вручения премий и прочие ассамблеи, предполагающие скопление большого количества людей в одном месте, были отменены и перенесены на какое-то невнятное «потом». Вот и ММКФ перепрыгнул с апреля на октябрь 2020 года. Но зато уже в текущем году фестиваль под предводительством Никиты Сергеевича Михалкова вернулся к зрителям в апреле, закрепляя новую традицию, введённую в 2019 году.
фото: Никита Сергеевич открывает фестиваль
«В апреле мы попадаем в то самое время, когда мир фактически свободен от фестивалей – дальше начинаются Канны, Карловы Вары, Венеция, и для журналистов и гостей это выбор. Так что апрель я считаю удачным. К тому же, все успели соскучиться по кино, что мы видим по желанию людей аккредитоваться на фестиваль. Мы тщательно соблюдаем все меры безопасности, установленные Роспотребнадзором. Очень хочется, чтобы и зрители фестиваль не подводили», – подчеркнул президент фестиваля Никита Михалков на брифинге перед открытием фестиваля.
В жюри основного конкурса фестиваля в этом году вошли: филиппинский режиссер, оператор и продюсер Брийянте Мендоса, бразильский режиссер Карим Айнуз, российский композитор Юрий Потеенко, российский режиссер и сценарист Нигина Сайфуллаева и сербский актёр с российским паспортом Милош Бикович. Ведущими церемонии стали Алексей Агранович и Дарья Златопольская.
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